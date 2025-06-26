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İhlas Kolejinden matematikte büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İhlas Kolejinden matematikte büyük başarı
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Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İhlas Koleji öğrencisi Kerem Davud Ebren, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Bosphorus Math Competition’da büyük başarı gösterdi.

Matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü yarışmanın her iki aşamasında da üstün performans gösteren İhlas Koleji 6. sınıf öğrencisi Kerem Davud Ebren, aldığı ikincilikle büyük bir başarıya imza attı.

Yarışma sonunda duygularını paylaşan Kerem Davud Ebren “Matematiği gerçekten çok seviyorum. Soruları çözerken hem heyecanlandım hem de keyif aldım. Bu başarıda bana yol gösteren öğretmenlerime ve bana her zaman destek olan aileme teşekkür ederim” dedi.

Öğrencisini tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur ise “Kerem’in başarısı, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim ortamının ve öğretmen kadromuzun kalitesini bir defa daha ortaya koymuştur. İhlas Koleji olarak yalnızca akademik başarıya değil, düşünme ve üretme becerilerine de önem veriyoruz. Kerem’i ve emeği geçen bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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