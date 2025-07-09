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Bir ilde ekmeğe zam! 400 gramı 24 liraya yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir ilde ekmeğe zam! 400 gramı 24 liraya yükseldi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırşehir’de ekmek fiyatlarına zam geldi. 200 gramlık ekmek 12 TL, 400 gramlık ekmek ise 24 TL oldu. Zam kararının gerekçesi artan un, enerji ve işçilik maliyetleri olarak açıklandı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2025 yılına ait yeni ekmek fiyat tarifesini açıkladı. Yapılan güncellemeye göre 200 gramlık ekmekler 12 TL, 400 gramlık ekmekler ise 24 TL’den satılacak. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Bir ilde ekmeğe zam! 400 gramı 24 liraya yükseldi - 1. Resim

Açıklamada, somun, pide, lavaş, çiçek ve baget gibi yaygın tüketilen ekmek çeşitlerinin tamamına zam yapıldığı bildirildi. Buna göre 200 gramlık bütün ekmek türleri 12 TL, 400 gramlık çeşitler ise 24 TL’den satışa sunulacak.

Birlik yetkilileri, fiyat güncellemesinin temel nedeninin artan üretim maliyetleri olduğunu belirtti. Un, enerji, işçilik ve diğer girdilerdeki maliyet artışlarının, ekmek fiyatlarının yeniden düzenlenmesini kaçınılmaz kıldığı vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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