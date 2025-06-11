Bir ilde daha ekmeğe zam! Fiyatı kaç liraya yükseldi?
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kayseri’de 200 gram somun ekmeğin fiyatı 9 TL’den 11 TL’ye yükseldi. Zam önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlayacak.
Kayseri’de temel gıda ürünlerinden ekmeğe zam yapıldı. Şehirde 200 gramlık somun ekmek bir süredir 9 TL'den satılıyordu. Alınan yeni kararla birlikte ekmeğin fiyatı 11 TL'ye yükseltildi.
ZAMLI FİYAT NE ZAMAN UYGULANACAK?
Zamlı fiyatın önümüzdeki günlerde fırın ve marketlerde uygulanmaya başlayacağı bildirildi. Ekmek fiyatlarındaki artışın, un, maya ve enerji maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.
MALİYETLER ARTTI, KARŞILANAMAZ HALE GELDİ
Vatandaşlar zamma tepki gösterirken, fırıncılar da artan maliyetlerin artık karşılanamaz hale geldiğini savundu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe