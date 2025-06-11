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Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Bu yakıtı ilk kez ürettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Bu yakıtı ilk kez ürettiler
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Akdeniz’deki yeni emisyon kurallarına hazır. Petrol Ofisi, Kocaeli Derince’de ilk kez ultra düşük kükürtlü yakıt üretimine başlayarak çevreci deniz taşımacılığına destek verdi.

Petrol Ofisi Grubu ilk ultra düşük kükürtlü yakıt (ULSFO) üretimini gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşan Petrol Ofisi, transit siyah ürün pazarının yüzde 20'den fazlasını karşıladı.

Akdeniz'de gemi yakıtlarında kükürt sınırının yüzde 0,10'a düşürüldüğü yeni döneme girilirken Petrol Ofisi Grubu'nun Kocaeli Derince'deki terminalinde ilk ULSFO üretildi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Bu yakıtı ilk kez ürettiler - 1. Resim

ÜRETİM VE DEPOLAMA ESNEKLİĞİ KAZANDI

Türkiye, 1 Mayıs 2025 itibarıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen Emisyon Kontrol Alanı (ECA) kapsamına girdi.

Kocaeli Derince'deki terminalinde gerçekleştirdiği bu önemli üretimle birlikte Petrol Ofisi, motorin, DMA ve VLSFO kapasitesine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliğini de kazanmış oldu.

HIZLI ULSFO TEDARİKİ SUNULABİLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, Türkiye'nin Akdeniz bölgesi Emisyon Kontrol Alanı kapsamına dahil edilmesinin, düşük kükürtlü yakıtlara yönelik talebi önemli ölçüde artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu değişime hızla adapte olarak operasyon güvenliğini önceliklendirip ürün testlerimize başladık. Terminal Operasyonları ve İkmal Müdürlüğü ekiplerimizin hassas çalışmaları neticesinde de Kocaeli Derince'deki tesisimizde ilk ULSFO üretimimizi başarıyla tamamladık. Üretim teknolojimizi ikmal gücümüzle birleştirerek sektörümüzün sürdürülebilir geleceğine giden yolda öncü adımlar atıyor, bu sayede hem yerli hem de transit geçen gemilere kesintisiz ve hızlı ULSFO tedariki sunabiliyoruz. Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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