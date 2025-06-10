Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Petrol fiyatlarındaki düşüş bütçeyi vurdu: Açık 43,2 milyar dolara çıktı

Petrol fiyatlarındaki düşüş bütçeyi vurdu: Açık 43,2 milyar dolara çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki düşüş bütçeyi vurdu: Açık 43,2 milyar dolara çıktı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın bütçesi, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte yılın ilk beş ayında 3,4 trilyon ruble açık verdi. Bu, yaklaşık 43,2 milyar dolara denk geliyor.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 14,7 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 20,7 artarak 18,1 trilyon rubleye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, böylelikle bütçenin 3,4 trilyon ruble açık verdiği ifade edildi.

Petrol fiyatları düştü, bütçe açığı 43,2 milyar doları buldu - 1. Resim

PETROL VE DOĞAL GAZ GELİRLERİ NE KADAR?

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de 4,2 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,5 seviyesinde olduğu ifade edilen açıklamada, bütçe açığının ana gerekçeleri olarak ocak ayındaki çeşitli giderlere finansman sağlanması ve düşen petrol ile doğal gaz fiyatları gösterildi.

Bu arada, Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altın mı, döviz mi? İslam Memiş'ten kritik uyarı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban'da yine israf edildi: Milyarlarca liralık milli servet boşa gidiyor - EkonomiMilyarlarca liralık milli servet boşa gidiyorİş insanı Enver Onaran hayatını kaybetti - Ekonomiİş insanı Enver Onaran hayatını kaybettiTürkiye için pozitif revizyon! Dünya Bankası yıl sonu tahminini değiştirdi - EkonomiTürkiye için pozitif revizyon!Putin’den Batı’ya petrol resti! İmzayı attı, yıl sonuna kadar geçerli olacak - Ekonomiİmzayı attı, yıl sonuna kadar geçerli olacakBorsada ‘faiz indirimi’ fiyatlaması: BİST 100, banka hisseleriyle coştu! - EkonomiBİST 100, banka hisseleriyle coştu!Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kur farkı geri ödenecek - EkonomiKur farkı geri ödenecek
Sonraki Haber Yükleniyor...