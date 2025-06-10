Putin’den Batı’ya petrol resti! İmzayı attı, yıl sonuna kadar geçerli olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin uyguladığı petrol tavan fiyatına karşı petrol satış yasağını 31 Aralık 2025’e kadar uzattı. Sevkiyatlar yalnızca özel izinle yapılabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin uyguladığı petrol tavan fiyatına karşı petrol satış yasağının süresini 31 Aralık 2025’e kadar uzatma kararı aldı.

Rusya, 1 Şubat 2023’te yürürlüğe giren karar kapsamında tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı. Yeni kararname ile bu yasağın süresi iki yıl daha uzatılmış oldu.

SADECE PUTİN ÖZEL İZİN VERİRSE...

Petrol sevkiyatları sadece Putin’in özel izniyle gerçekleştirilebilecek. Bu adım, Batı’nın Rus petrolüne uyguladığı varil başına 60 dolarlık tavan fiyat kararına doğrudan bir cevap olarak değerlendiriliyor.

G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği, Aralık 2022’de Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasında anlaşmıştı. Rusya’nın bu hamlesi, enerji piyasalarında tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer alıyor.