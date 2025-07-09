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Marmaris'te otomobil evin bahçesine uçtu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Marmaris&#039;te otomobil evin bahçesine uçtu! Ölü ve yaralılar var
Türkiye, Marmaris, Kaza, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otomobil istinat duvarını aşarak evin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi’nde bir otomobilin istinat duvarını aşarak evin bahçesine devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, bugün saat 20.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. (41) idaresindeki 26 AKA 740 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı park ettiği yerden çıkarmaya çalıştığı sırada kontrolü kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşarak bahçeye uçtu.

Marmaris'te otomobil evin bahçesine uçtu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (71), M.K. (2), H.K. (37) ve Z.K. (66) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Z.K., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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