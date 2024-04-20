IMF: Biz de Türkiye'ye aynı şeyi yapmasını tavsiye ederdik

IMF, Avrupa Görünüm raporunda Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerine dair tavsiyelerde bulundu.

Dünyanın dört bir yanından gelen maliye bakanları, maliye politikasından küresel büyümeye ve yoksul ülkelere yardıma kadar çeşitli konularda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası uzmanlarını dinlemek üzere bu hafta Washington'da bir araya geldi. IMF, toplantıda sunduğu Avrupa için görünüm raporunda İtalya ve Fransa'nın borçlarını kontrol altında tutmak için harcamalarını planladıklarından daha hızlı kısmalarını; Almanya içinse büyümeyi canlandırmak için harcamaları arttırmasını tavsiye etti. Türkiye'ye ilişkin yorumunda IMF, yürürlükteki reform programını desteklediklerini ifade etti.

IMF'DEN TÜRKİYE REFORMUNA DESTEK

Bu arada IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kammer, Türkiye'deki reform programını destekledikleri bilgisini vererek, "Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." dedi.

Türkiye ekonomisine ilişkin sorulan sorular üzerine Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi. Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik." şeklinde cevapladı.

ALMANYA DAHA FAZLA HARCASIN, İTALYA VE FRANSA KEMER SIKSIN

IMF'nin raporunda Belçika, Fransa ve İtalya örnekleri verilerek "Nispeten yüksek borç seviyelerine sahip gelişmiş Avrupa ekonomileri, yetkililerin mevcut politikaları kapsamında öngörülenden daha önemli ve önden yüklemeli mali düzenlemeler uygulamalı." denildi.

IMF'nin Avrupa direktörü Alfred Kammer, Reuters'a verdiği bir röportajda "piyasaya güçlü bir sinyal" göndermek ve yaşlanan nüfus, iklim değişikliği ve artan askeri harcamalar gibi uzun vadeli zorluklar için kaynakları serbest bırakmak amacıyla kemer sıkma politikasının öne çekilmesini tavsiye etti.

IMF, Almanya'nın bütçe açığını GSYH'sinin yüzde 0,35'i ile sınırlayan borç frenini yüzde 1,35'e çıkarabileceğini ve borç/GSYH oranını azaltabileceğini tahmin ediyor. Almanya en yüksek nota sahip tek büyük Avrupa ülkesi, ancak on yıllardır Rusya'dan gelen ucuz yakıt ve Çin ile yakın ilişkilere dayanan ekonomik modeli son jeopolitik gerilimlerle sorgulanır hale geldi.