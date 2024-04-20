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Bağ evinde feci ölüm: Uyurken alevlerin arasında can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da, bir bağ evindeki konteynerde çıkan yangın faciaya neden oldu. Konteynerde uyuyan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. 

Feci olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinin kırsal Sancak Mahallesinde meydana geldi. Şakir Topçu (40) isimli kişi, bağ evinin içerisinde bulunan konteynerde kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek konteynerin önünde bulunan aracına sıçradı. Yanan araç ve konteyneri gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Konteynerin içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede, Şakir Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Şakir Topçu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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