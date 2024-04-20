Bağ evinde feci ölüm: Uyurken alevlerin arasında can verdi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Nisan 2024 17:32 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 17:42 - Güncelleme:

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Şanlıurfa'da, bir bağ evindeki konteynerde çıkan yangın faciaya neden oldu. Konteynerde uyuyan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.