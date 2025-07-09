Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | 'Cimri'

Haftanın sanat ajandası | 'Cimri'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | &#039;Cimri&#039;
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ENKA Açık Hava Tiyatrosunda 14 Temmuz’da akşamı Molière’in klasik eseri “Cimri” tiyatroseverlerle buluşacak. Tansu Biçer yönetmenliğinde sahnelenen oyunun başrolünde Serkan Keskin yer alıyor. 

MURAT ÖZTEKİN - Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos’un Bulgur Palas’taki ikinci sergisi “Magnum İstanbul’da: İnsan Hakları-Olanlar Olmayanlar” 3 Eylül’e kadar görülebiliyor.

“5.Denizli Caz Festivali” bu sene 7-14 Temmuz tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesiYapay zekâyla ilk uzun metrajlı dokümanter filme imza atan yönetmen Avcıoğlu: Bu sahte çağı sahte görüntülerle anlattım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zekâyla ilk uzun metrajlı dokümanter filme imza atan yönetmen Avcıoğlu: Bu sahte çağı sahte görüntülerle anlattım - Kültür - SanatYönetmen Avcıoğlu: Bu sahte çağı sahte görüntülerle anlattımKısa film festivali! ‘Büyük Taarruz’a başvuru vakti - Kültür - SanatKısa film festivali! ‘Büyük Taarruz’a başvuru vaktiKültürel miras alanlarında ‘su riski’! WRI raporuna göre dünyada binden fazla alan tehdit altında - Kültür - SanatKültürel miras alanlarında ‘su riski’! WRI raporuna göre dünyada binden fazla alan tehdit altındaHaziranda 34,1 milyon kitap üretildi! Yayıncılıkta ‘endişeli durum’ devam ediyor - Kültür - SanatHaziranda 34,1 milyon kitap üretildi! Yayıncılıkta ‘endişeli durum’ devam ediyor‘Vatan Uğruna’ AKM’de konser! Usta bestecilerin eserleri seslendirilecek - Kültür - Sanat‘Vatan Uğruna’ AKM’de konser! Usta bestecilerin eserleri seslendirilecekAra Güler’in Anadolu'su Rodos'ta! 'Renkli' kareler sergilenecek - Kültür - SanatAra Güler’in Anadolu'su Rodos'ta! 'Renkli' kareler sergilenecek
Sonraki Haber Yükleniyor...