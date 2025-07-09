Haftanın sanat ajandası | 'Cimri'
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ENKA Açık Hava Tiyatrosunda 14 Temmuz’da akşamı Molière’in klasik eseri “Cimri” tiyatroseverlerle buluşacak. Tansu Biçer yönetmenliğinde sahnelenen oyunun başrolünde Serkan Keskin yer alıyor.
MURAT ÖZTEKİN - Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos’un Bulgur Palas’taki ikinci sergisi “Magnum İstanbul’da: İnsan Hakları-Olanlar Olmayanlar” 3 Eylül’e kadar görülebiliyor.
“5.Denizli Caz Festivali” bu sene 7-14 Temmuz tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe