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Kültür - Sanat

Semiha Berksoy’un bir eseri İstanbul Modern’e bağışlanıyor

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Semiha Berksoy’un bir eseri İstanbul Modern’e bağışlanıyor
Başlık ResmiSemiha Berksoy’un bir eseri İstanbul Modern’e bağışlanıyor

Berksoy’un sanat kariyeri “Tüm Renklerin Aryası” sergisinde gözler önüne serilirken, sanatçının bir eserinin İstanbul Modern koleksiyonuna dâhil olacağı duyuruldu.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İstanbul Modern’in hayata geçirdiği “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisi, 22 Kasım tarihinde sona eriyor. Sergi, sanatçının kızı, tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un katılımıyla gerçekleştirilen özel turda bir bağış duyurusuna da ev sahipliği yaptı. Semiha Berksoy’un özgün bir eserinin İstanbul Modern Koleksiyonu’na bağışlanacağı açıklandı.

Tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy, sergide yer alan seçili eserler eşliğinde özel bir tur gerçekleştirerek annesinin hayatına ve sanat kariyerine dair bilgi verdi. Turun ardından, sanatçının “Ariadne auf Naxos” adlı eserin İstanbul Modern Koleksiyonu’na bağışlanacağı duyuruldu. Eserde sanatçının kendisini resmettiği görüldü.

Semiha Berksoy’un bir eseri İstanbul Modern’e bağışlanıyor
Başlık ResmiSemiha Berksoy’un bir eseri İstanbul Modern’e bağışlanıyor

Semiha Berksoy’un müze koleksiyonuna girecek olan “Ariadne auf Naxos” adlı eseri, sanatçının çarşaf resimleri serisinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 1998 tarihli, kumaş üzerine yağlıboya tekniğiyle ürettiği eser, Berksoy’un geleneksel resim malzemelerinin sınırlarını sorgulayan ve gündelik yüzeyleri özgün birer ifade alanına dönüştüren yaklaşımını yansıtıyor.

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İLGİ MEMNUNİYETİ

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise sergiye gösterilen yoğun ilgiden ve bağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eczacıbaşı “Semiha Berksoy’un sanatından bir yapıtı daha koleksiyonumuzda geleceğe taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Annesinin bir eserinin daha İstanbul Modern Koleksiyonu’na dâhil edilmesinden duyduğu mutluluğu paylaşan Zeliha Berksoy ise “Annem Semiha Berksoy’un sanatına ve yaşamına yakından tanıklık etmiş biri olarak, onun yapıtlarından birinin daha İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alacak olması benim için çok özel ve duygusal bir anlam taşıyor. Annem için sanat, hayatından ayrı bir alan değildi; yaşadıkları, hissettikleri, sahnede ve hayatta kurduğu ilişkiler resimlerinin de bir parçasıydı” şeklinde konuştu.

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