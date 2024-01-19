Sinemada bu hafta | Nasıl yaşanır 'hayvanlarla'

19 Ocak 2024 08:48 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 08:49

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yakın gelecekte bir virüs dünyaya yayılmış ve bazı insanlar mutasyona uğrayıp hayvanlaşmıştır. Kiminin kanadı çıkmış kiminin keskin dişi; kimi maymuna dönmüş, kimi kurda... “Normal” olanlar ise saldırganlaşan ve tedavi altına alınan bu “insanlara” korkuyla bakmaktadır...

Fransız yönetmen Thomas Cailley, “Animal Kingdom” adlı son filminde pandemi günleri hatırlatan işte böyle fantastik ve bir o kadar da dramatik bir dünya kuruyor. Eserin tam ortasına ise karısı yaratığa dönüşen bir adam ile oğlunun münasebetini koyuyor. Başrollerde de Adèle Exarchopoulos, Romain Duris ve Tom Mercier var.

BAŞKA BİR ARAYIŞ

Filmin en başında tanıştığımız François’nın karısı yakın zamanda mutasyon geçirip hayvanlaşmıştır. Acılı adam oğlu Emil’le birlikte hastanede karantina altında tutulan ve artık kontak kuramadığı karısının iyileşmesi için elinden geleni yapmaktadır. Doktorlar ise “iki senede hastalık hakkında çok şey öğrendik, ümitvar olmak lazım” minvalinde şeyler söylerler ve güneyde açılacak yeni tedavi merkezine nakledilmesinin faydasından bahsederler. François bunu kabul eder ve oğlu Emil’le birlikte önceden oraya gidip yeni bir hayata başlar. Fakat nakil esnasında bir kaza yaşanır, arabalar devrilir ve mutasyona uğrayan yaratıklar etrafa yayılırlar. Baba ve oğul ise bu defa kapalı ormanda bir hayvana dönüşen eş ve annelerini aramaya başlarlar. Ancak Emil’nin bedeninde ortaya çıkan enteresan alametlerle başka bir “arayış” hikâyesi ortaya çıkar...

HERKESİN “HAYVANI” KENDİNE

Yönetmen Thomas Cailley, eserinde yavaş geçişlerle gerilim, bilim kurgu, dram ve fantastik gibi farklı türler arasında seyirciyi dolaştırıyor. Farklı okumalara müsait filmde, mutasyona uğrayıp yaratık hâline gelen insanları metafor olarak kullanarak sosyal hayattan dışlanan kişileri resmediyor. Yönetmen Cailley’nin bir yığın post, kanat ve yaprak arkasına sakladığı şey, dünya görüşünüze göre dışlanan göçmenler olarak da yorumlanabilir, bugünlerde cinsel kimlik üzerinden propagandası yapılan sosyal gruplar da… Eserin “farklılıklara saygı duyma” ve “birlikte yaşamayı öğrenme” gibi vurguları var ama malum herkesin “hayvanları” farklı!

Fakat hikâyede göz ardı edilen mühim bir nokta var: Olan bitenin yani mutasyonun esas sebebine vurgu yapılmaması... Böylece yönetmenin işi kolaylaşsa da fikri argümanlarının temeli zayıflıyor.

Öte yandan daha çok görsel efekte ihtiyaç duyulan filmde, bu yapılmıyor ve canavarlar gösterilirken riskli sinematografik teşebbüslerde bulunuluyor. Nitekim zaman zaman bunun hakkından gelinemiyor.

Genel olarak tesirli oyunculuk performanslarına sahne olan eser, dingin sekanslar barındırmakla birlikte seyirciyi geren ve sürükleyen anlara da sahip. Bu durum, filmin son çeyreğinde ise şaha kalkıyor.

Ezcümle “Animal Kingdom” alt metinleri aşırı yorumlara açık, eksiklikler barındıran ama derdini anlatan ve seyirciyi farklı dünyaya çekebilen sıra dışı bir eser oluyor...

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