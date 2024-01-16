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    Kolpaçino 4.4’lük rekor bir açılışla zirveye yerleşti

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    Kolpaçino 4 4'lük filminin 441 bin 251 seyirci, 3391 Kilometre filminin ise 329 bin 413 seyirciyle açılışını gerçekleştirdiği hafta sonunda, 1,1 milyonu aşkın seyirci salonlarda yerini aldı.

    Kolpaçino 4.4’lük rekor bir açılışla zirveye yerleşti
    Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

    Sinemalar yoğun bir hafta sonunu geride bıraktı. İyi bir açılış yapması beklenen Kolpaçino 4 4'lük filmine, sürpriz bir açılışa imza atan 3391 Kilometre filmi eklenince, 22 ay sonra ilk kez bir hafta sonunda toplamda 1 milyon seyirci baremi aşıldı.

    Seyirciden ilgi gören Kolpaçino serisinin dördüncü filmi Kolpaçino 4 4'lük, 441 bin 251 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Film, pandemi öncesinde gösterime giren Eltilerin Savaşı'ndan bu yana en iyi açılış yapan komedi filmi oldu.

    Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 168 bin 151 seyirciyle listenin üçüncü basamağına gerilerken, Atatürk 1881 - 1919 (2. Film) 81 bin 456 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Mutluyuz ise 46 bin 730 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

    Haftanın öne çıkan diğer üç yeni filmi ise açılışını benzer sayıda seyirciyle gerçekleştirdi. Tay 2: Ebabil Takımı 25 bin 540, Yaşam Koçu 24 bin 749 ve Arıcı: Ölüm Kovanı (The Beekeeper) 20 bin 34 seyirciyle vizyona merhaba dedi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Ajanslar
    KolpaçinoSinemaFilm
    Haberler > Kültür - Sanat > Kolpaçino 4.4’lük rekor bir açılışla zirveye yerleşti
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