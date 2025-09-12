Sinemada bu hafta | 'Relay' Lobilerle kedi fare oyunu

MURAT ÖZTEKİN - Sarah adlı genç bir kadın, çalıştığı biyomühendislik firmasında dayanıklı bir mahsulün geliştirilmesinde görev alır. Ancak laboratuvar incelemeleri sonrasında milyonlara ulaşacak bu ürünün kanserojen olduğu ortaya çıkar.

Mühendis Sarah, durumu amirlerine rapor eder ama ciddiye alınmadığı gibi önce sürülür, sonra işten atılır. Şirket kârlı bir anlaşmaya imza atmak isterken, Sarah da onlara dava açmak için meşhur bir avukata başvurur. Artık bu tarz işlere bakmadığını söyleyen avukat, esrarengiz bir şantajcının telefonunu verir. Elinde belgeler olan genç kadın, işitme engellilerin kullandığı çağrı merkezi üzerinden kendisine ulaşılabilen Ash adlı esrarengiz şantajcıyla irtibat kurup şirkete karşı harekete geçer. Ancak şirketin tuttuğu tetikçiler kadının peşindedir ve durumu anlaşmayla çözmeye pek niyetleri yoktur. Derken sonu sürprizli bir kedi fare oyunu yaşanır...

Sosyal tabanlı suç ve gerilim filmleriyle tanınan İskoç yönetmen David Mackenzie’nin çektiği “Takip” (Relay) esrarengiz bir şantajcı ve ona başvuran bir kadın üzerinden gelişen böyle dolambaçlı bir hikâyeye sahip. New York’ta geçen filmin oyuncu kadrosunda ise Riz Ahmed, Lily James, Sam Worthington, Willa Fitzgerald ve Victor Garber gibi isimler yer alıyor.

KATMANLI SENARYO

1970’lerin “paranoit gerilim” türüne saygı duruşu olarak yorumlanabilecek “Takip” (Relay) başından itibaren gerilim dozu yüksek bir kovalamaca hikâyesi sunuyor. Evet, benzeri filmlerdeki birtakım klişelere yaslanılıyor ama akıllıca dizayn edilmiş katmanlı senaryo büyük ölçüde seyirciyi kendine çekiyor. Kullanılan eksantrik iletişim yöntemleri ve oldukça karanlık bir karakter de seyir zevkini artırıyor.

ESRARENGİZ RIZ AHMED

Pakistan kökenli İngiliz aktör Riz Ahmed eserdeki esrarengiz Ash karakterini oldukça ustalıklı bir şekilde canlandırıyor. Lily James ise Sarah rolünde vasat sınırlarında dolaşıyor.

Ancak “Takip” son bölümde ivmesini biraz kaybediyor; gerçek dünyaya taşınarak yumrukların konuştuğu ve silahların patladığı sıradan bir aksiyon görüntüsü vermeye başlıyor. Aslında tahmin sınırlarının içerisinde olan “sürpriz gelişme” ise yeterince tesir uyandırmıyor.

LOBİLERE SERT ELEŞTİRİ

Eserin, önemli yanı ise bazı sektörlere dair eleştirel alt metinleri… Bu noktada yönetmen Mackenzie’nin insanlara şifa sunma iddiasında olan ilaç ve gıda şirketlerinin büyük sahtekârlıklarına ustalıklı bir hikâye ile dikkat çekmesi takdire şayan. Medyada yer alan bazı hakikatlerin “komplo teorisi” yaftasıyla çöpe atılmalarına dair göndermenin olduğu sahne de dikkat çekici. Bu, günümüzün postmodern sansür anlayışına dair mühim bir detay…

Hasılı “Takip” -eksik yanları olsa da- zinde tutan ve zihin açan bir eser!

