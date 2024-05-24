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Steven Spielberg UFO filmiyle geliyor! Hikayeyi 'Dünyalar Savaşı'nın senaristi hazırlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Steven Spielberg UFO filmiyle geliyor! Hikayeyi &#039;Dünyalar Savaşı&#039;nın senaristi hazırlıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Steven Spielberg, bir sonraki uzun metrajlı filmini belirledi. Hikayesini Spielberg'in belirlediği filmin senaryosunu "Jurassic Park", "War of the Worlds" ve "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" bulunan David Koepp hazırlayacak.

Universal Pictures'ın desteklediği film 15 Mayıs 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Stüdyonun "yeni bir orijinal olay filmi" dediği isimsiz projenin detayları henüz belli değil.

Ancak Variety'nin haberine göre daha önce Spielberg'in bir UFO hikayesi üzerinde çalıştığını bildirmişti. Senaryoyu daha önceki çalışmaları arasında "Jurassic Park", "War of the Worlds" ve "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" olan David Koepp hazırlayacak. Senarist Spielberg'in bir hikayesine göre metni yazıyor.

Filmin yapımcılığını Kristie Macosko Krieger üstlenecek.

 

Yaptığı her film sinema tarihinin en önemli yapımları arasına Spielberg, "Indiana Jones" ve "Jurassic Park" serilerinin yanı sıra "Jaws" ve "E.T." gibi gişe rekorları kıran filmleriyle tanınıyor.

Bu filmlerle Hollywood'un ticari açıdan en başarılı film yapımcısı olurken "Schindler'in Listesi" ve "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmleriyle üç kez Oscar kazandı.

En son Universal için "The Fabelmans "ı yöneten Spielberg'in bu filmi de birkaç Oscar adaylığı elde etse de gişede yeterli başarıyı sağlayamadı. 

2026 yılına şimdiden hazırlanan yönetmenin büyük bir projeye hazırlanması sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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