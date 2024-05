Steven Spielberg UFO filmiyle geliyor! Hikayeyi 'Dünyalar Savaşı'nın senaristi hazırlıyor

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 11:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 11:37 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Steven Spielberg, bir sonraki uzun metrajlı filmini belirledi. Hikayesini Spielberg'in belirlediği filmin senaryosunu "Jurassic Park", "War of the Worlds" ve "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" bulunan David Koepp hazırlayacak.