30 Temmuz tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından YKS tercih ekranına erişim bugün sağlandı. Peki üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih takvimi ile ilgile merak edilen tüm ayrıntılar...

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih verilmemiştir. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında tercihlerin sona ermesinden sonraki 5-10 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda, 18-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor.

ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI

Kısa süre önce ÖSYM tarafından gerçekleştirilen resmi duyurusuna göre, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30 Temmuz 2025 tarihinde paylaşıldı.

Tercih ekranı ise bugün itibarıyla erişime açıldı. Tercihler 13 Ağustos 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleşecek.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2025 YKS tercih kılavuzuna bakıldığında adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercihler, Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) ve Dil puan türlerine göre şekil alacak.

202 YKS tercih kılavuzunda her program için kontenjan bilgileri, taban puanlar ve başarı sıralamaları detaylı olarak yer alıyor.