Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS, Üniversite Yerleştirme, ÖSYM, Yükseköğretim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından gözler üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 2025 YKS tercih kılavuzu yayımlanmasıyla milyonlarca üniversite tercih listesini hazırlamaya devam ediyor. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

30 Temmuz tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından YKS tercih ekranına erişim bugün sağlandı. Peki üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih takvimi ile ilgile merak edilen tüm ayrıntılar...

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih verilmemiştir. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında tercihlerin sona ermesinden sonraki 5-10 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda, 18-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI

Kısa süre önce ÖSYM tarafından gerçekleştirilen resmi duyurusuna göre, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30 Temmuz 2025 tarihinde paylaşıldı.

Tercih ekranı ise bugün itibarıyla erişime açıldı. Tercihler 13 Ağustos 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleşecek.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2025 YKS tercih kılavuzuna bakıldığında adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercihler, Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) ve Dil puan türlerine göre şekil alacak.

202 YKS tercih kılavuzunda her program için kontenjan bilgileri, taban puanlar ve başarı sıralamaları detaylı olarak yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kamyonetle cip çarpıştı! Çok sayıda yaralı varDehşet evi! Yangın ihbarı diye gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonun bitiş tarihi merak konusu oldu - HaberlerTransfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonun bitiş tarihi merak konusu oldu2025-2026 Galatasaray alternatif forma fiyatı ne kadar? - Haberler2025-2026 Galatasaray alternatif forma fiyatı ne kadar?Kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? - HaberlerKamu işçisi toplu sözleşme zam oranı ne kadar, kaç TL olacak?Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır? - HaberlerNext Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır?Galatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileri - HaberlerGalatasaray-Lazio maçı şifresiz nereden izlenir? İşte uydu kanalı ve frekans bilgileriA101'in aktüel ürünlerde indirim var! Haftanın yıldızları belli oldu, A101'e hangi ürünler indirimde? - HaberlerA101'in aktüel ürünlerde indirim var! Haftanın yıldızları belli oldu, A101'e hangi ürünler indirimde?
Sonraki Haber Yükleniyor...