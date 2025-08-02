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Herkes didik didik onu aramıştı: Şirin Kavit bakın ne halde bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Herkes didik didik onu aramıştı: Şirin Kavit bakın ne halde bulundu!
Siirt, Kayıp, Zihinsel Engelli, Arama Kurtarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te iki gündür aranan zihinsel engelli 64 yaşındaki Şirin Kavit, Çetin Barajı yakınlarında bulundu. Yaşlı adam sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Siirt'in Daltepe köyünde yaşayan 64 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Kavit'in 31 Temmuz'da akşam 21.20 sıralarında evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyleyen yakınları kayıp ihbarında bulundu. 

İhbar üzerine AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına; 2 müdahale aracı, termal kameralı 1 dron, 8 kişilik AFAD ekibi, 30 JÖH personeli, 5 jandarma, 15 güvenlik korucusu, Daltepe köyünden 60 gönüllü, Siirt Belediyesi İtfaiyesi'nden 1 araç ve 3 personel ile UMKE'den 1 araç, 1 drone ve 3 personel destek verilerek çalışmalar yürütüldü.

Herkes didik didik onu aramıştı: Şirin Kavit bakın ne halde bulundu! - 1. Resim

Kavit, bugün Çetin Barajı yakınlarında bulundu.

Herkes didik didik onu aramıştı: Şirin Kavit bakın ne halde bulundu! - 2. Resim

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavit, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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