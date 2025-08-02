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Başörtü takınca eleştirildi! China Suarez sessiz kalmadı, cevabıyla ders verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başörtü takınca eleştirildi! China Suarez sessiz kalmadı, cevabıyla ders verdi
İcardi, Ayasofya, Başörtüsü, Eleştiri, Kültür, Din, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Icardi’nin kız arkadaşı China Suarez, Ayasofya ziyareti sırasında taktığı başörtüsü nedeniyle kendisine “Gülünç görünüyorsun” diyen takipçiye cevap verdi. Suarez’in kullandığı ifadeler gündem oldu.

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren China Suarez, İstanbul turuna çıktı.

Üç çocuğuyla birlikte kısa bir şehir gezisi yapan Suarez, Ayasofya Camii’ni ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

Başörtü takınca eleştirildi! China Suarez sessiz kalmadı, cevabıyla ders verdi - 1. Resim

İSTANBUL TURU ATTI

Suarez, çocuklarıyla birlikte Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Ünlü oyuncu, İstanbul turuna dair kareleri sosyal medyadan paylaştı. Gönderisine ise “İstanbul’dan sevgilerle” notunu düştü.

“GÜLÜNÇ GÖRÜNÜYORSUN” DİYE ELEŞTİRDİLER

Suarez, ziyareti sırasında taktığı başörtüsüyle ilgili “Gülünç görünüyorsun” yorumunu yapan takipçisine cevap vermekte gecikmedi.

CEVABI GÜNDEM OLDU

Ünlü isim, eleştiri karşısında, “Burada, dini mekanlara girebilmek için başörtüsü takmak zorundasın. Bu, moda değil; diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermek demektir” ifadelerini kullandı.

Başörtü takınca eleştirildi! China Suarez sessiz kalmadı, cevabıyla ders verdi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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