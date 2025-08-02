Başörtü takınca eleştirildi! China Suarez sessiz kalmadı, cevabıyla ders verdi

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren China Suarez, İstanbul turuna çıktı.

Üç çocuğuyla birlikte kısa bir şehir gezisi yapan Suarez, Ayasofya Camii’ni ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

İSTANBUL TURU ATTI

Suarez, çocuklarıyla birlikte Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Ünlü oyuncu, İstanbul turuna dair kareleri sosyal medyadan paylaştı. Gönderisine ise “İstanbul’dan sevgilerle” notunu düştü.

“GÜLÜNÇ GÖRÜNÜYORSUN” DİYE ELEŞTİRDİLER

Suarez, ziyareti sırasında taktığı başörtüsüyle ilgili “Gülünç görünüyorsun” yorumunu yapan takipçisine cevap vermekte gecikmedi.

CEVABI GÜNDEM OLDU

Ünlü isim, eleştiri karşısında, “Burada, dini mekanlara girebilmek için başörtüsü takmak zorundasın. Bu, moda değil; diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermek demektir” ifadelerini kullandı.