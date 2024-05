Spielberg'in kızı parasızlıktan filmini tamamlayamıyor

Sinema tarihinin en başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg'ün kızı Destry Allyn Spielberg, ilk uzun metrajlı filminde finans krizi yaşıyor. Projeyi batıran Spielberg, filmin yapımcısı, yatırımcılar ve pek çok çalışanı mağdur etti. Krizi

Yabancı basında "Steven Spielberg'ün kızı olsanız bile bağımsız film yapmak kolay değildir" notuyla paylaşılan haberlerde, Destry Allyn Spielberg'ün beceriksizlikleri anlatıldı.

Variety'nin haberine göre Destry Allyn Spielberg, geçen yıl Santa Fe, N.M.'de çekilen düşük bütçeli gerilim filmi "Please Don't Feed the Children" ile ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesini yapmaya hazırlanıyor.

Ancak film önemli finansman problemleri yaşadı ve prodüksiyon başlamadan hemen önce durduruldu. Çünkü e-postalara ve röportajlara göre projenin hala çok sayıda tedarikçiye yaklaşık 200.000 dolar borcu var.

ÖDEMELER YAPILMIYOR

Prodüksiyon ekiplerinin e-postalarının servis edildiği haberde, filmin ulaşım koordinatörü Mike Garcia, "Tüm tedarikçiler ve ekip bu filmi mümkün kılmak için elimizden gelen her şeyi yaptı. Hizmetlerinin karşılığını ödememek kabul edilemez." diyor.

Filmin baş yapımcısı Jason Dubin, yapımın kısa süre önce Seattle'daki yeni bir yatırımcıdan satıcılara ödeme yapmasını sağlayacak bir fon elde ettiğini söylüyor.

E-posta kayıtlarında Dubin'in Aralık ayından beri filmi kurtarmak ve yayına vermek için aylar önce güvenceler verdiği ama söz verdiği tarihlerde ödeme yapılmadığı ifade ediliyor..

Satıcılar arasında filmde kullanılan iletişim teçhizatı, portatif banyolar, römorklar ve film arabaları gibi diğer malzemeler de yer alıyor.

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

Bazıları şikayetlerini eyaletin vergi teşvik programını denetleyen New Mexico Film Komisyonu'na taşıdı.

Dubin, projenin eyalette yaklaşık 4,4 milyon dolar harcadığını söyledi. Başka bir satıcıya gönderdiği e-postada, yapımın eyalet kredilerinden 750.000 dolar almayı beklediğini, ancak satıcılara ödeme yapılana kadar bunu alamayacağını söyledi.

Spielberg'in menajeri Josh Kesselman da Çarşamba günü Variety'ye yaptığı açıklamada yapımın finansmanının son bölümünü de tamamladığını söyledi.

"Tüm bağımsız filmlerde olduğu gibi bu filmde de finansman sıkıntısı çektik. İnişli çıkışlı bir hız treni oldu. Onlara paranın geri kalanını alacaklarını ve sabırlı olmaları gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Filmin ilk gösterimini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapmayı umduğunu söyledi. Başrollerini Giancarlo Esposito ve Michelle Dockery'nin paylaştığı film, geçen yıl SAG-AFTRA grevi sırasında bir stüdyoya bağlı olmadıkları için çekimlerine devam etmelerine izin verilen birkaç yüz bağımsız yapım arasındaydı.

Spielberg, "Rosie" ve "Let Me Go the Right Way" adlı kısa filmleri yönetti. Başlangıçta ilk uzun metrajlı filmini "Four Assassins (And a Funeral)" ile yapmayı planlıyordu, ancak bu proje halen geliştirme aşamasında.