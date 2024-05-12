Tarihin en kaotik yarışması! Eurovision 2024 şarkıyla değil baskıyla

Bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması skandal kararlar, protestolar ve kavgalarla geçti. Gazze'de 7 aydır süren bombardımanda pek çok savaş suçu işleyen İsrail yarışmayı gölgede bıraktı. Bütün kontrolün elinde olduğu âdeta ilan eden ülke, şarkısıyla değil, baskısıyla bir performans sergiledi. İşte tarihe skandallarla dolu geçen Eurovision 2024'ün karnesi...

68'incisi düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması tarihin en kaotik gecelerini yaşadı.

İsrail 'antisemitizm' ithamıyla bütün protestoları manipüle etmeye çalışırken, tehdit ve baskıyla bütün eleştiriler sindirildi.

Buna karşı bazı ülkeler yayın keserek, bazı sanatçılar yasakları çiğneyip "Filistin'e özgürlük" mesajları vererek yarışma üzerindeki otoriteyi deldi.

Dahası Filistin destekçileri alenen tehdit edilirken, sansür ve yasaklama kararları alındı.

FİLİSTİN YASAKLARI

Rusya'nın men edilmesi kararını gerekçe gösteren AB ülkelerinin muhalefetine rağmen Avrupa Yayın Birliği (EBU) protestolara ve itirazlara kulak asmadı ve İsrail yarışmaya katıldı.

Dahası 7 Mayıs'ta gösterileceği duyurulan yarışma hakkında EBU, davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağı kararıyla gündem oldu.

Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.

Bu yasaklama kararı Avrupalılar için yarışmanın "özgürlük, barış, dostluk" gibi mesajlar içeren ruhuna tam bir zıtlık demek oluyordu. Davetliler bütün bunlara rağmen Filistin bayrağı sokmayı ve açmayı başardı.

"İKLİM AKTİVİSTİ FİLİSTİN İÇİN KIYAMDA"

Malmö Arena önünde pek çok protesto düzenlendi.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu Filistin destekçisi, İsrail'in yarışmaya katılımasını protesto etti. Kefiye takan Thunberg polis tarafından tutuklandı.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto için "FalastinVision" adlı alternatif Filistin şarkı yarışması düzenlendi.

İLK GECEYE DAMGA VURDU!

Yarışmanın ilk akşamında İsveçli sanatçı Eric Saade, bileğinde Filistin keyifesi ile şarkısını seslendirdi.

Saade'nin bu hareketi geceye damga vururken Avrupa Yayın Birliği sözcüsü, "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir" diyerek belirledikleri cezanın uygulanacağı açıklamasını yaptı.

21 YIL SONRA TEKRAR

Yarışmaya 2013 yılından beri politik kararlar ve müdahaleler sebebiyle "katılmama hakkını kullanan" Türkiye için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2023'te birinci olan Sertab Erener 21 yıl sonra misafir şarkıcı olarak sahneye çıkarıldı. Şarkıcı ikinci yarı final akşamında 'Everyway That I Can' şarkısını seslendirerek teşekkür etti.

FİNAL SUNUCULUĞUNU REDDETTİ

Norveç’i temsil eden Alessandra Mele, İsrail’in yarışmada yer almasına tepki gösterdi. Mele, protesto olarak Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini açıkladı.

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Mele yaptığı açıklamada, "Eurovision'un sloganı olan United by Music' (Müzikle Birleş), müzik yapmamın nedenidir. Ama şu anda bu sadece boş bir söz. Devam eden bir soykırım var ve sizden lütfen gözlerinizi açmanızı, kalbinizi açmanızı istiyorum. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün, gerçek gözlerinizin önünde. Özgür Filistin” dedi.

"NEFES ALMAYA HAKKINIZ YOK"

İsrail'in şarkıcısı Eden Golan, bütün sahne performanslarında yuhalandı. Yarı finalde “Hurricane” adlı performansı sırasında “Özgür Filistin” sloganları atıldı.

Buna karşı şarkının söz yazarı Kelen Peles, Filistin destekçileri için sosyal medya hesabından “Hiçbir antisemitiğin yanımızda şarkı söyleme ve nefes alma hakkı yoktur. Yanımıza yaklaşamaz” cümlelerini paylaştı.

ATEŞKES YAYINI

Belçika televizyon kanalı VRT ve Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek ateşkes talep ettiği bir mesaj paylaştı.

Kanalın mesajında "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKANDAN ANTİSEMİTİZM MANİPÜLASYONU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'deki katliamına dair protestoları "antisemitizm yapılıyor" geçiştirdi.

Netanyahu, Golan'a “Gururlu ve etkileyici bir şekilde antisemitizm dalgalarının içinde savaşıyorsun. Bunlara rağmen ayakta durup büyük bir onurla İsrail'i temsil ediyorsun. O halde, seni kutluyorum. Bilmeni isteriz ki, onlar seni yuhaladığı zaman, biz seni alkışlıyor olacağız” mesajını gönderdi.

"FİLİSTİN DESTEKÇİSİ OLMAK, ANTİSEMİTİK OLDUĞUM ANLAMINA GELMİYOR"

Yarışmada yarı finale tırmanan ve sahne performansıyla dikkat çeken İrlanda'dan Bambie Thug, Filistin kefiyesiyle röportaj verdi.

Thug'ın sahnede bolca satanik unsurlardan oluşan ve LGBT mesajı içeren performansı yarı final akşamında gündem oldu. Sahne sonrasındaki marjinal hareketleri de tepkiyle karşılandı.

Ancak Bambie Thug İsrail hakkında şaşırtıcı açıklamaları Eurovision'un daha çok gündeminde yerini aldı.

İsrail gibi suçlar işleyen bir ülkenin yarışmada hem yer almasına hem de finalist olmasına takım olarak ağladıklarını dile getirdi.

Boynuna kefiye bağlayan Thug, “Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum. Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı çıkıyorum” dedi.

MÜZİK BİRLEŞTİRMEDİ, HOLLANDA DİSKALİFİYE EDİLDİ

Baskının en şiddetli Hollanda'ya karşı yapıldı. Hollanda'yı temsil eden Joost Klein diskalifiye edildi.

Klein İsrail'e yönelik tepkisi nedeniyle büyük final için yapılan kostümlü provalardan çıkarıldı. Sebebi ise yarı finalden sonraki basın toplantısında yaşananlardı.

Bir muhabirin İsrailli Eden Golan'a “İsrailli yarışmacının varlığının diğer yarışmacılar ve seyirciler için tehlike oluşturduğunu düşünüyor musunuz?” suali toplantıda soğuk rüzgarlar estirdi. Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir hemen araya girdi Golan'a “cevap vermek zorunda değilsin” dedi, ancak orada bulunan Klein yüksek sesle “Neden olmasın” diye haykırdı.

Ayrıca Klein, Golan’ın cevabını da ceketini kafasının üzerine geçirerek dinledi. Bu protest tavır üzerine açıklama yapılmaksızın provalarda Hollanda atlanıp sıra İsrail'e verildi.

Yarı final performansıyla favoriler arasına yerleşen Klein, finale saatler kala Eurovision'dan diskalifiye edildi. Böylece bir skandala imza atıldı.

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İSRAİL KAYBETTİ

Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.

Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci olarak kaybetti.