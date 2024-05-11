Ünlü şarkıcı Eurovision finalini sunma görevinden çekildi

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Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Norveç’i temsil eden Alessandra Mele, İsrail’in yarışmada yer almasına tepki gösterdi. Mele, protesto olarak Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini açıkladı.

İsrail’in Eurovision’a katılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Norveç’i temsil eden Alessandra Mele, İsrail’in Eurovision’da yer almasını protesto ederek, Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi.

EUROVİSİON'A KARŞI ÇARPICI SÖZLER!

Mele yaptığı açıklamada, "Eurovision'un sloganı olan United by Music' (Müzikle Birleş), müzik yapmamın nedenidir. Ama şu anda bu sadece boş bir söz. Devam eden bir soykırım var ve sizden lütfen gözlerinizi açmanızı, kalbinizi açmanızı istiyorum. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün, gerçek gözlerinizin önünde. Özgür Filistin” dedi.

İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Eurovision'u siyasi propaganda aracı olarak kullanmakla suçlanan İsrail’in yarışmaya katılımı, Eurovision’un düzenlendiği İsveç’in Malmö kentinde günlerdir protesto ediliyor.