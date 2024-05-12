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İsrail Avrupa'nın oyunu nasıl aldı? Eurovision finalinde dipten zirveye!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Avrupa&#039;nın oyunu nasıl aldı? Eurovision finalinde dipten zirveye!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemekle suçlanırken yarışmaya katılması bir yana, listede ilk 5'te yer alması tartışmalara neden oldu.

TURKİYE TODAY'DEN EFE TÜRKYILMAZ'IN ÖZEL İÇERİĞİ - İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen Eurovision 2024 şarkı yarışmasını kazanan belli oldu. İsviçre, 4 saatlik yarışmanın galibi olurken, günlerdir yarışmaya katılması dahi protesto edilen İsrail temsilcisi ilk 5'te yer aldı.

DİPTEN BİR ANDA ZİRVEYE ÇIKTI

Finalde şarkısını söylediği sırada seyirciler tarafından yuhalanan İsrail temsilcisi Eden Golan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda jüriden 52 puan alsa da halk oylamasında bir anda zirveye yerleşti. Daha sonra İsviçre, Hırvatistan Fransa ve Ukrayna'ya verilen oylarla 5. sıraya geriledi. İsrail Avrupa'nın oyunu nasıl aldı? Eurovision finalinde dipten zirveye! - 1. Resim

İsrail'i temsil eden sanatçı Eden Golan, 7 Ekim sonrası olaylara gönderme yapan "Hurricane" adlı şarkısıyla yarışmayı 5. sırada tamamladı.İsrail Avrupa'nın oyunu nasıl aldı? Eurovision finalinde dipten zirveye! - 2. Resim

İSRAİL'E ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİLDİ

Malmö'de, aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 10.000'den fazla kişi protesto gösterisi düzenleyerek İsrail'e yönelik küresel çifte standardı eleştirdi.

İsrail Avrupa'nın oyunu nasıl aldı? Eurovision finalinde dipten zirveye! - 3. Resim

İSRAİL NASIL 5. OLDU?

Bu birkaç faktöre bağlanabilir: Eurovision sadece sektör profesyonelleri tarafından değil, aynı zamanda müzikal performansın yanı sıra izleyici oylarıyla da değerlendirilen bir şarkı yarışmasıdır.

İsrail, Avrupa'daki büyük yönetimler de dahil olmak üzere geniş bir destek tabanından faydalanmaktadır. 

Buna ek olarak, bazıları şarkının bağlam ve koşullardan bağımsız olarak kazanma potansiyeline sahip olduğunu savunmaktadır.

Geçmişte Avrupa Yayın Birliği (kısaca EBU) Rusya'nın katılımının yarışmanın barış ve birlik gibi değerlerine aykırı olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'yı hedef alan askeri eylemleri nedeniyle 2022 ve 2023 yarışmalarından dışlanmıştı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eurovision'u İsviçre kazandı
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