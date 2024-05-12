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Tarihi eserlerin sağlamlık sırrı! Bu sayede zarar görmüyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Müzelerde asırlara meydan okuyan tarihi eseler depremlerde zarar görmesin diye bir madde kullanılıyor: mikro kristal wax. Bununla yerlerine sabitlenen eserler estetik bir şekilde sergileniyor. Eserlerde kimyevi reaksiyon veya bozulma da meydana gelmiyor. Büyük hacimli eserlerde ise form destek ve misina ipi kullanılıyor.

Kocaeli Arkeloji Müzesi’nde; Paleolitik, Helenik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserler sergileniyor. Müze bahçesinde ise şehirdeki kazılarda bulunan heykeller, lahitler, mezar stelleri, pitoslar bulunuyor.

"ESTETİK BİÇİMDE SERGİLEMEK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Tarihi eserleri depreme karşı korumaya çalıştıklarını söyleyen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, yaptıkları uygulamaları şöyle anlattı:

Tarihi eserlerin sağlamlık sırrı! Bu sayede zarar görmüyorlar - 1. Resim

"Yaptığımız bu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün himayelerinde Kocaeli Müze Müdürlüğü olarak yürütmekteyiz. Bilindiği gibi deprem dünyanın oluşumu için bir zorunluluktur. Bizde bu gerçeği kabul ederek sorumlu olduğumuz müzeleri depreme karşı hazır hale getirmeye çalışıyoruz.

Tarihi eserlerin sağlamlık sırrı! Bu sayede zarar görmüyorlar - 2. Resim

Depremin fiziksel etkileri sonucu müze personeli ile ziyaretçilerin can ve mal kaybı riskini azaltmak, maliyeti az olan ürünlerle eserleri vitrin içinde estetik biçimde sergilemek birinci önceliğimiz. Deprem esnasında eserin kayması, başka bir esere çarpması, kırılması gibi fiziksel hasarlara uğramasını en aza indiriyoruz. Oluşturduğum atölyelerde eserlere yönelik yapmış olduğumuz; aparat ve misina ipi uygulamaları, fon destekleri ile museum wax gibi yöntemlerle bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" 

MUSEUM WAX

"Yaptığımız en önemli ve en basit yönetmelerden bir tanesi mikro kristal wax ile yapılan ‘museum wax’ olarak da bilinen uygulama. Wax top halinde 3 noktaya uygulanarak eserin kaidesine oturtuluyor. Eser kaideye sabitlenmiş oluyor fakat yapışmıyor. Eseri hafifçe çevirip kaideden alabiliyoruz.

Tarihi eserlerin sağlamlık sırrı! Bu sayede zarar görmüyorlar - 3. Resim

Eser kimyasal tepkimeye uğramadığı için önemli yöntemlerden bir tanesi, daha çok küçük hacimli eserlere uyguluyoruz. Büyük hacimlerde; form desteklerini uyguluyoruz, esere göre üretiliyor. Eserin formuna göre şekillendirerek, her eserin ihtiyacına cevap verecek şekilde bunu tasarlıyoruz.

Maliyeti az ve basit yöntemlerden bir diğeri ise misina ipi yöntemi. Misina ipiyle eseri kaideye sabitleyerek, eserin deprem esnasında; kaymasını, devrilmesini, başka bir esere çarpmasını engellemiş oluyoruz. Bu yöntemleri uzman kişiler yapıyor. Onların mesleki tecrübeleri sayesinde bu yöntemler gelişiyor.

Tarihi eserlerin sağlamlık sırrı! Bu sayede zarar görmüyorlar - 4. Resim

Bu uygulamaları işin ehli kişilerin yapmaması durumunda depremde eseri koruyacakken tam tersi sonuçlar da elde edilebilir. Türkiye’de bu çalışmalar sadece bizim müzemizde değil, birçok müzede uygulanıyor" dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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