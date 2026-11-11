Kültür - Sanat

Tarihî mozaiklerin üzeri kapatıldı: Medusa karda kışta zarar görmesin!

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Tarihî mozaiklerin üzeri kapatıldı: Medusa karda kışta zarar görmesin!
Başlık ResmiTarihî mozaiklerin üzeri kapatıldı: Medusa karda kışta zarar görmesin!

Kibyra Antik Kenti’nin yaklaşık 2 bin yıllık Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmesindeki kaynak suyu, kış şartlarından korunmak amacıyla ziyarete kapatıldı. Eserlerin 2027 Nisan ayında yeniden açılması planlanıyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Kibyra antik şehrinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmedeki kaynak suyu, kış mevsiminin negatif iklim şartlarından korunması maksadıyla kapatıldı.

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro işlevi gören odeonun orkestra bölümünde bulunan mozaik, kış aylarının başlamasıyla uzman restoratörler tarafından koruma altına alındı.

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Yuvarlak planlı anıtsal çeşmedeki (Tholos Nymphaion) kaynak suyu da iklim şartları sebebiyle kapatıldı.

Dünyanın nadir antik eserleri arasında gösterilen Medusa mozaiği, “Opus Sectile” tekniğiyle renkli mermer parçalarından oluşuyor. Mozaiklerin ve orijinal kaynağından getirilen suyun, 2027 yılı Nisan ayında tekrar açılması planlanıyor.

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