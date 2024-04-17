Tataristanlı sanatçı deprem bölgesini fotoğrafladı: Hikâyeler acıklı kalpler umut dolu

Türkiye’de yaşayan Tataristan kökenli ressam Aygül Okutan, bu defa eline fırça değil, kamera aldı ve Hatay’daki 6 Şubat deprem felaketinin izlerini fotoğrafladı. Okutan’ın çektiği kareler ise “Dost Gözünden Hatay” adlı sergiye taşındı. Okutan "Deprem bölgesinde hikâyeler acı dolu olsa bile insanların kalbinde umutsuzluk yoktu" diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haliç Üniversitesi 5. Levent Kampüsünde açılan sergideki fotoğraf karelerinde, insan hikâyeleri yıkılan binalarla birlikte yer alıyor. Okutan’ın depremden aylar sonra gittiği Hatay’da ressam gözüyle çektiği enstantanelere acıdan ziyade umut duygusu yansıyor.

Fotoğraf sergisinin ortaya çıkışını anlatan Aygül Okutan “Depremden sonra Hatay’daki insanlara destek veren bir dostla görüşmemin ardından bu fotoğraf projesi doğdu. İnsanlar, korkunç kareleri, harap olmuş bina fotoğrafl arı görmekten yoruldular. Ama hâlâ bölgeye destek gerekiyor. Bu yüzden oradaki halkı, başka bir açıyla ve ressam gözüyle fotoğrafladım” diyor.

GÖZLERİ PARLIYORDU

Geçen sene temmuz ayı sonunda Hatay’ın farklı yerlerinde çekimler yaptığını kaydeden Okutan sözlerine şöyle devam ediyor:

"Şehirde insanları, sokakları, çadır kentleri fotoğrafladım. En etkilendiğim şey insanların ümidi ve gönül gücüydü. Yaşadığı şehri terk etmek istemeyen insanlarla tanışıp sohbet ettik ve onların bilgeliği benim için çok büyük bir hayat dersi oldu. Bu kadar hoşgörülü ve kibar insanı hiçbir yerde görmedim. Herkes hikâyesini anlatıyordu. Fakat hikâyeler acı dolu olsa bile insanların kalbinde umutsuzluk yoktu. Afetzedelerin gözleri parlıyordu, geleceğe ümitle bakıyorlardı.

“Dost Gözünden Hatay” sergisi 23 Nisan’a kadar açık kalacak.