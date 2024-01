Tom Holland'ın Örümcek Adam için aldığı maaş yanlışlıkla başka oyuncuya gitti

25 Ocak 2024 14:36 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 15:00

56 yaşındaki oyuncu Tom Hollander, isimlerinin neredeyse aynı yazılmasından dolayı Tom Holland'ın Örümcek Adam için gönderilen maaşının kendi hesabına yatırıldığını açıkladı.

Her iki oyuncunun da aynı ajans tarafından temsil edildiği zaman diliminde yaşanan bu karışıklık çözülmüştü. Ancak Hollander'ın açıklamaları gündem oldu.

E-POSTADA FARKETTİ

İngiliz oyuncu Tom Hollander, Karayip Korsanları, Gosford Park, Pride & Prejudice, In The Loop, The Night Manager ve The White Lotus filmleriyle tanınıyor.

Oyuncu yaptığı açıklamada hesabına yatan parayı e-postasında farketti. Görünce hayret ettiğini söyleyen oyuncu "Yenilmezler için ilk gişe bonusu" başlıklı bir mail aldı. Avengers (Yenilmezler) serisinde rol almadığı için durum dikkatini çekti.

Hollander "Çehov'un bir oyununda sahneye çıkan arkadaşım haftada 300 sterlin alıyordu. BBC yapımında oynadığım için 30 bin sterlinlik maaş çeki aldığımda arkadaşıma patronluk taslamayı planlıyordum. Onu ziyarete gitmeden önce e-postalarımı kontrol ettiğimde, ajanstan birinin maili attığını görünce dikkatim dağıldı. O an 'Yenilmezler'de olduğumu hiç sanmıyorum' diye düşündüm. Çünkü bu şaşırtıcı miktarda bir paraydı." dedi.

"7 HANELİ BİR MİKTARDI"

Gelen para Tom Holland'ın maaşı değil, sadece ilk gişe ikramiyesiydi. Hollander, "Bütün gişe değil, ilki! Ve bu daha önce hiç kazanmadığım kadar çok paraydı, yedi haneli bir tutar yazıyordu." dedi.

Gülerek anlatan Hollander, "Meblağ o kadar büyüktü ki bunu iki e-postayla göndermek zorunda kalmışlardı. Süper kahraman yıldızı o zamanlar sadece 20'li yaşlarındaydı. Yani arkadaşıma karşı yaşadığım kendini beğenmişlik hissim çok çabuk ortadan kayboldu."

2021 yılındaki Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi 200 milyon dolar bütçeyle çekilmiş, 1 milyar 922 milyon dolarla yılın en çok hasılat yapan filmi olmuştu.