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    Tom Holland'ın Örümcek Adam için aldığı maaş yanlışlıkla başka oyuncuya gitti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Marvel film evreninde Örümcek Adam karakterini oynayan Tom Holland'ın maaş çekinin yanlışlıkla İngiliz oyuncu Tom Hollander'a gittiği ortaya çıktı. Hollander "daha önce hiç kazanmadığım kadar çok paraydı" dedi.

    Tom Holland&#039;ın Örümcek Adam için aldığı maaş yanlışlıkla başka oyuncuya gitti
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    56 yaşındaki oyuncu Tom Hollander, isimlerinin neredeyse aynı yazılmasından dolayı Tom Holland'ın Örümcek Adam için gönderilen maaşının kendi hesabına yatırıldığını açıkladı.

    Her iki oyuncunun da aynı ajans tarafından temsil edildiği zaman diliminde yaşanan bu karışıklık çözülmüştü. Ancak Hollander'ın açıklamaları gündem oldu.

    E-POSTADA FARKETTİ

    İngiliz oyuncu Tom Hollander, Karayip Korsanları, Gosford Park, Pride & Prejudice, In The Loop, The Night Manager ve The White Lotus filmleriyle tanınıyor. 

    Tom Holland'ın Örümcek Adam için aldığı maaş yanlışlıkla başka oyuncuya gitti

    Oyuncu yaptığı açıklamada hesabına yatan parayı e-postasında farketti. Görünce hayret ettiğini söyleyen oyuncu "Yenilmezler için ilk gişe bonusu" başlıklı bir mail aldı.  Avengers (Yenilmezler) serisinde rol almadığı için durum dikkatini çekti.

    Hollander "Çehov'un bir oyununda sahneye çıkan arkadaşım haftada 300 sterlin alıyordu. BBC yapımında oynadığım için 30 bin sterlinlik maaş çeki aldığımda arkadaşıma patronluk taslamayı planlıyordum. Onu ziyarete gitmeden önce e-postalarımı kontrol ettiğimde, ajanstan birinin maili attığını görünce dikkatim dağıldı. O an 'Yenilmezler'de olduğumu hiç sanmıyorum' diye düşündüm. Çünkü bu şaşırtıcı miktarda bir paraydı." dedi.

    "7 HANELİ BİR MİKTARDI"

    Gelen para Tom Holland'ın maaşı değil, sadece ilk gişe ikramiyesiydi. Hollander, "Bütün gişe değil, ilki! Ve bu daha önce hiç kazanmadığım kadar çok paraydı, yedi haneli bir tutar yazıyordu." dedi.

    Gülerek anlatan Hollander, "Meblağ o kadar büyüktü ki bunu iki e-postayla göndermek zorunda kalmışlardı. Süper kahraman yıldızı o zamanlar sadece 20'li yaşlarındaydı. Yani arkadaşıma karşı yaşadığım kendini beğenmişlik hissim çok çabuk ortadan kayboldu."

    2021 yılındaki Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi 200 milyon dolar bütçeyle çekilmiş, 1 milyar 922 milyon dolarla yılın en çok hasılat yapan filmi olmuştu.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Marvel
    Haberler > Kültür - Sanat > Tom Holland'ın Örümcek Adam için aldığı maaş yanlışlıkla başka oyuncuya gitti
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