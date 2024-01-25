Merkez'in faiz kararına dolar ve altının ilk tepkisi!

25 Ocak 2024 14:31 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 14:55

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirildi. PPK'da son bir aydır yüzde 42,5 olarak uygulanan politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45 seviyesine çıkarılmasına karar verildi. Kararın ardından döviz kurları ve altın fiyatında hafif dalgalanmalar gözlendi.

Karar öncesi 30,26 TL seviyesinde işlem gören ABD dolar, kararın açıklanmasının hemen ardından 30,24 seviyesine düştü. Daha sonra toparlanan dolar, 30,28 seviyesinde dengelendi.

Euro ise faiz kararıyla 33,06 TL seviyesinden 33,04 TL'ye düştü, ardından 33,08'e yükseldi.

Gram altın ise bin 964 TL seviyesinden bin 963 TL'ye geriledi. Daha sonra yükselen gram altın şu anda bin 965 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merakla beklenen faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, yeni yılda da faiz artışlarına devam etti. Üst üste sekizinci kez faizi yükselten Merkez, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'den yüzde 45'e çıkardı.Merkez'den yapılan açıklamada, "Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.