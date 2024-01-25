Faiz artışı sona mı erdi? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade

25 Ocak 2024 14:14 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 14:52

Merkez Bankası 2024'ün ilk faiz kararında piyasayı şaşırtmadı. Genel beklenti yönüde bir hamle yapan Merkez, faizi yüzde 42,50'den yüzde 45'e çıkardı.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Merkez'in karar metninde yer alan bir ifade ise dikkatlerden kaçmadı. Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımlanan duyuruda, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." denildi.

FAİZ ARTIŞI SONA MI ERDİ?

"Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı......" ifadesi akıllara "Faiz artışı sona mı erdi?" sorusunu getirdi. Piyasada genel beklenti de faizin yüzde 45 ile zirve yapacağı yönündeydi.