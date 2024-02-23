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    • Haberler > Kültür - Sanat > Uzun, esnek ve bükülebilir! Çin'de 240 milyon yıllık ejderha fosili bulundu

    Uzun, esnek ve bükülebilir! Çin'de 240 milyon yıllık ejderha fosili bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Uzun, esnek ve bükülebilir! Çin&#039;de 240 milyon yıllık ejderha fosili bulundu
    Çin, Fosil, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çin'in güneyindeki antik kireç taşı yatağında bulunan 240 milyon yıllık ejderha fosili bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bilim insanları tarafından 'ejderha' olarak anılan ve 32 ayrı omura sahip sürüngenin uzun, esnek ve bükülebilir boynunun olduğu tespit edildi.

    Bilim insanları, 240 milyon yıl önceki Geç Triyas (Triassic) döneminden kalan 5 metre uzunluğundaki su sürüngenine ait bütün haldeki fosili keşfetti.

    BBC'nin haberine göre, Çin'in güneyindeki antik kireç taşı yatağında gün yüzüne çıkarılan fosil, uzun boynu sebebiyle bilim insanları tarafından "ejderha" olarak anılıyor.

    240 MİLYON ÖNCE YAŞIYORDU

    Geç Triyas döneminden bütün halde kalan fosilin, 240 milyon yıl önce yaşayan ve ilk kez 2003'te tanımlanan "Dinocephalosaurus orientalis" türü sürüngene ait olduğu bildirildi. Araştırmanın uluslararası ekibinde yer alan Dr. Nick Fraser, yeni keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, 32 ayrı omura sahip sürüngenin "uzun, esnek ve bükülebilir" boynunun olduğunu söyledi.

    'ÇOK GARİP BİR HAYVAN'

    Fraser, boyun esnekliğinin 5 metre uzunluğundaki sürüngene su altındaki kayalarda avlanma avantajı sağladığını düşündüklerini kaydetti. Sahip olduğu yüzgeç benzeri uzuvların, fosilin su sürüngenine ait olduğunu gösterdiğini anlatan Fraser, "Bu ejderhanın boynu, vücuduyla kuyruğunun birleşiminden daha uzun" şeklinde konuştu.

    Fraser, "çok garip bir hayvan" diye tanımladığı fosilin anatomisinin ilk kez tam şekilde görülmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

    Araştırma, "Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh" dergisinde yayımlandı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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