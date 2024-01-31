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    • Yılın en çok beklenen biyografi filmi Bob Marley'in İngiltere prömiyeri yapıldı

    Jamaikalı şarkıcı Bob Marley'in hayatını anlatan "Bob Marley: One Love" filminin İngiltere prömiyeri Londra'da yapıldı. Tam bir yıldızlar geçidi olan gösterim seyirciden tam puan aldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yılın en çok beklenen biyografi filmi Bob Marley&#039;in İngiltere prömiyeri yapıldı
    Film, Prömiyer, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Ünlü reggae şarkıcısı Bob Marley'in hayatını konu alan Reinaldo Marcus Green yönetmenliğindeki 'Bob Marley: One Love' filminin prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle yapıldı.

    Törene başrol Kingsley Ben-Adir ve Rita rolünde Lashana Lynch başta olmak üzere film kadrosuna ek olarak pek çok İngiliz aktris ve aktör katıldı. 

    "PARA HAYATI SATIN ALAMAZ"

    Asıl adı Robert Nesta Marley olan Jamaikalı sanatçı, 6 Şubat 1945 tarihinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken annesi Kingston'a taşınmaya karar verdi. Bob ve ailesi hayatları boyunca Bob'un en iyi arkadaşlarından biri olan Bunny Livingston ile birlikte yaşadılar.

    The Wailers grubuyla profesyonel müzik kariyerine başlayan Marley, gitarist, solist ve söz yazarlığı yaptı.

    Marley, reggae müziğini Jamaika sınırlarını aşarak dünyaya tanıtan bir isim oldu.

    Gruptan ayrıldıktan sonra solo çalışmalara yöneldi ve politik içerikli şarkıları basit bir üslupla sunarak dikkat çekti.

    Hayatı boyunca 130′un üzerinde plak çıkardı ve kitlelerce bilinen yüzlerce şarkıya imza attı.

    Bob Marley'in en tanınan şarkılarından biri olan "Get Up, Stand Up" politik bir eserken, "No Woman No Cry" politik bir içeriğe sahip değildir. En meşhur parçası da "Is This Love" olmuştur.

    Birleşmiş Milletler tarafından verilen Barış Madalyası'na layık görülen Marley, Afrika'daki yardım çalışmalarına şarkılarıyla destek verdi.

    Rastafarianizm dinine inanan Marley, saçlarını "rasta" yapmasıyla bilinir ve bu inanışın propagandasını yapmamıştır.

    1930'larda Jamaika'da ortay çıkan Rasta Hareketi, Hıristiyanlık kökenli ve Eski Ahit'ten pek çok mefhumu bünyesinde barındıran bir sosyal cereyan ve inanç sistemidir.

    Bu hareket, Etiyopya Kralı Haile Selassie'yi ilahi bir varlık olarak kabul eder. Kahin Marcus Garvey'in Afrika'daki zencilerin özgürlüğüne öncülük edecek bir kralın tahta çıkacağına dair kehanetinin gerçekleşeceğine inanır.

    1977'de bir futbol maçında aldığı yaradan dolayı deri kanseri teşhisi konulan Marley, hayatının son günlerini Jamaika'da geçirdi.

    11 Mayıs 1981'de, 36 yaşında, Miami'de hayatını kaybeden Bob Marley'in son sözleri oğlu Ziggy'ye oldu: "Para hayatı satın alamaz."

    Bob Marley, reggae müziğinin efsanelerinden biri olarak kabul edildi ve sözleri bir çok kimseye ilham kaynağı olmuştur.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    FilmPrömiyer
    Haberler > Kültür - Sanat > Yılın en çok beklenen biyografi filmi Bob Marley'in İngiltere prömiyeri yapıldı
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