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    • Elon Musk'tan heyecanlandıran 'Tesla Optimus' paylaşımı: Yürüyüşe çıktık

    Dünyanın en zengini olan Tesla CEO'su Elon Musk, X hesabından yeni nesil yeteneklere sahip robotu Tesla Optimus'u paylaştı. Musk, paylaşımına "Optimus ile yürüyüşe çıkmak" notunu düştü.

    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tesla, Tesla Optimus, Optimus, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Elektrikli otomobil şirketi Tesla tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan 'Tesla Bot' ya da 'Optimus', yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tesla Optimus'un geldiği son durumu gözler önüne serdi.

    Musk, şirketinin geliştirmekte olduğu insansı robot Optimus'un yürürken çekilen videosunu paylaştı ve "Optimus ile yürüyüşe çıkmak" notunu düştü.

    İNSAN BEYNİNE ÇİP YERLEŞTİRMİŞTİ

    Öte yandan, Elon Musk, dünkü paylaşımında da Neuralink şirketine ait bir kablosuz çipin ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini açıklamıştı.

    Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeslaTesla OptimusOptimus
    Haberler > Teknoloji > Elon Musk'tan heyecanlandıran 'Tesla Optimus' paylaşımı: Yürüyüşe çıktık
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