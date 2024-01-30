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    • Elon Musk, insan beynine ilk defa çip yerleştirildiğini duyurdu

    Uygulaması çokça tartışılan ve dünya genelinde yankı bulan 'beyne çip yerleştirme' artık başka bir boyuta taşındı. Nörolojik hastalıklara tedavi bulmayı amaçlayan Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, ilk kez bir insan beynine çip yerleştirdiklerini duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Elon Musk, insan beynine ilk defa çip yerleştirildiğini duyurdu
    Elon Musk, Çip, Neuralink, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tesla ile SpaceX'in kurucusu, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlamaya çalışan projesinde yeni bir aşamaya ulaştıklarını duyurdu.

    Musk, bu amaçla kurduğu Neuralink şirketine ait bir kablosuz çipin ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini açıkladı.

    BİR İLK BAŞARILDI

    X üzerinden paylaştığı mesajında Musk, "Dün ilk kez bir insana Neuralink implantı takıldı. İlk sonuçlar, umut verici oranda sinir uyarımı tespit edildiğini gösteriyor" dedi.

    Neuralink'in ilk cihazının adının 'Telepathy' olduğunu duyuran Musk, çip takılan hastanın iyileşmekte olduğunu da ekledi.

    Şirket, insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurarak karmaşık nörolojik sorunlara çözümler üretmeyi amaçladığını söylüyor.

    Elon Musk, insan beynine ilk defa çip yerleştirildiğini duyurdu

    Neuralink şirketinin rakipleri ise benzer cihazları beyne yerleştirmeyi daha önceden başarmıştı.

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Musk'ın şirketine Mayıs ayında çipleri insanlar üzerinde test etme izni vermişti.

    HASTALIKLARI TEDAVİ EDECEK

    Altı yıl sürecek çalışmayla, insan saçından daha ince 64 adet esnek iplik, beynin belirli bölgelerine yerleştirilecek.

    Şirketin açıklamasına göre deneysel çip, kablosuz olarak şarj edilebilen pillerle çalışıyor. Beyin sinyallerini kaydederek kablosuz şekilde bir cihaza gönderiyor. Böylece kişinin ne şekilde hareket etmek istediğine ilişkin sinyaller bilgisayarda işlenebiliyor.

    Neuralink, bu çiplerin zaman içerisinde bunama, Parkinson hastalığı ve omurilik zedelenmeleri gibi sağlık sorunlarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

    Elon Musk, insan beynine ilk defa çip yerleştirildiğini duyurdu

    Elon Musk, Telepathy adlı cihazın "Sadece düşünce yoluyla telefon, bilgisayar ve tüm elektroniklerin kontrolüne izin vereceğini" kaydetti.

    Musk, "Stephen Hawking'in daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amacımız bu" dedi.

    Öte yandan Neuralink'in rakiplerinden Utah merkezli Blackrock Neurotech adlı şirket, 2004 yılında ilk beyin implantını gerçekleştirmişti.

    Precision Neuroscience adlı şirket de felçli hastalara destek olacak implantlar üretiyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Elon MuskÇipNeuralink
    Haberler > Dünya > Elon Musk, insan beynine ilk defa çip yerleştirildiğini duyurdu
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