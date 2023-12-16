Elon Musk dünyayı uyardı! 'Gelecek nesil diye bir şey kalmayacak'

16 Aralık 2023 23:58 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 00:10

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, senelerdir çiftlere "En az 3 çocuk yapın" tavsiyesinde bulunuyor. Benzer bir açıklamada dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan geldi.

OĞLU 'X Æ A-12' İLE SAHNEYE ÇIKTI

Roma'ya giden Musk, burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği 'Atreju'ya katıldı. Konuşma yapacağı platforma küçük oğlu X Æ A-12 ile gelen Musk, insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini söyledi. Elon Musk "Çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer çocuklar olmazsa 'gelecek nesil' diye bir şey kalmayacak. Bu, çok temel bir konu" diye konuştu. Göçün, bu demografik düşüşün önüne geçip geçemeyeceği sorusuna Musk "Sanayileşmiş ülkelerin demografisindeki gerilemeyi göç çözemez. Bütün insanlara ve hükümet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun" cevabını verdi.

"YETERLİ İNSAN YOKSA ŞİRKETLER YATIRIM YAPMAZ"

Elon Musk, doğum oranlarının İtalya’da da düşük olduğunu işaret ederek "İtalya, yatırım yapmak için iyi bir yer ama daha çok çocuğunuz olmalı. Burası inanılmaz bir ülke ve İtalyanlar olağanüstü ama bir şirketin yatırım yapması gerekiyorsa, şu soruyu sorar; yeterli sayıda insan çalışacak mı?" dedi.

"GÖÇMENLER HOŞ KARŞILANMALI

Yasal göçten yana olduğunu vurgulayan Musk şöyle "Yasal şekilde dürüst biçimde gelenleri, kültürün bir parçası olmak isteyenleri ve çok çalışıp ekonomiye katkıda bulunanları hoş karşılamamız lazım. Ama tabii giriş için onay süreci lazım. Bir filtre olmazsa kimin geldiğini nereden bilebilirsin? 'Bütün kaçak göçmenler suçlu' demiyorum, yanlış anlaşılmasın çoğu dürüsttür de ama bir süreçten geçmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ABARTILIYOR"

Herkesin çevreye duyarlıymış gibi davrandığını ifade eden Musk "Ben bir çevreciyim, sürdürülebilir bir dünyaya ve geleceğe sahip olmalıyız. Ben ve şirketlerim, bu konuda bir şeyler yapıyoruz. İklim değişikliğine uzun vadede dikkat edilmesi doğru ama kısa vadede abarttığımız izlenimine sahibim. Orta vadede, petrol ve doğalgazı tehdit görmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Musk, çevreci gençlerin geleceğe olan inancını kaybetmemesi ve umutlu olması gerektiğini vurguladı.

KÜFRETTİ, REKLAM GELİRLERİ ARTTI

Sahibi olduğu X platformunda yaptığı yorumlardan dolayı bazı reklam veren şirketlerin, X'i terk etmesine de değinen ve Disney’i hedef alan ünlü milyarder "İfade özgürlüğü, demokrasinin temeli. Reklam verenler, X'e geri dönüyor. Bu söylediğim bir şeyle ilgiliydi. Reklamcılar bunu hep yapar, önce sinirlenirler sonra sakinleşip geri dönerler" sözlerini sarf etti.

Oynat Elon Musk, X’e reklam vermeyi durduran şirketlere cevap verdi Elon Musk, antisemitizmle suçlandıktan sonra X’e reklam vermeyi durduranlara ve durdurmakla tehdit edenlere cevap verdi. Musk, "Eğer bana parayla şantaj yapacaklarsa s... gidin" dedi.

"UZAYLILARA DAİR DELİL YOK"

Musk, İtalyan fizikçi Enrico Fermi'ye hayranlık duyduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: Uzaylılara dair bir delil yok. Hiç uzaylı görmedim. Evrenin bu tarafındaki tek bilinçli varlık biziz. Bilinçli olmak kolay bir şey değil.