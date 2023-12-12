Elon Musk küfür ettiği, Disney CEO'sunun kovulmasını istiyor

12 Aralık 2023 21:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 21:40

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyarder iş adamı ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, antisemitizim tartışmaları ve Nazi destekçisi içeriklerin öne çıkarılması gerekçesiyle önemli reklam verenlerini kaybetmişti.

Başta markalarla uzlaşıya gitmek isteyen Musk, teknoloji devleri Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery'den peş peşe gelen boykotların ardından resti çekmiş X’e reklam vermeyi durduran ve durdurmakla tehdit edenlere küfürlü bir cevapla karşılık vermişti.

KÜFÜRLÜ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

The New York Times tarafından düzenlenen DealBook etkinliğinde program sunucusunun "Onların reklam yapmasını istemiyor musun? sorusuna "hayır" cevabı veren Musk, "Vermeyin reklam. Eğer birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s... gidin.Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

DİSNEY CEO'SUNUN KOVULMASINI İSTEDİ

Öte yandan Musk, küfürlü mesajında şirketin reklamlarını çekme kararı alan Disney CEO'su Bob Iger'e açıkça atıfta bulunmuştu. Iger ise X ile olan ilişkisinin Disney için olumlu bir iş birliği olmadığı gerekçesiyle sonlandırmak istemişti. Bu tartışmaların ardından Elon Musk küfür ettiği Iger'in şimdi de kovulmasını istedi.