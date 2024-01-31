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    • Ankaragücü'nün yeni transferi gündem oldu: Soner Sarıkabadayı şaşkınlığı sürüyor

    Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara'ya olan benzerliği dikkat çekti. İtalyan oyuncu için yapılan paylaşımlar tebessüm ettirdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankaragücü&#039;nün yeni transferi gündem oldu: Soner Sarıkabadayı şaşkınlığı sürüyor
    Soner Sarıkabadayı, Ankaragücü, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı.

    Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Saponara'nın transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Riccardo Saponara ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

    Kariyerinde ilk kez İtalya dışında boy gösterecek 32 yaşındaki futbolcu, Serie A'da Milan ve Fiorentina'nın da aralarında bulunduğu birçok takımda forma giydi.

    Ankaragücü'nün yeni transferi gündem oldu: Soner Sarıkabadayı şaşkınlığı sürüyor

    SONER SARIKABADAYI'YA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

    Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara'nın şarkıcı Soner Sarıkabadayı'na benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

    İtalyan oyuncuyu X hesabından paylaşan Sarıkabadayı, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" sözleriyle esprili bir açıklama yaptı.

    Sporseverler ikilinin bir araya gelmesi gerektiğini ve Soner Sarıkabadayı'nın Ankaragücü'ne yeni beste yapmasını rica etti.

    Ankaragücü'nün yeni transferi gündem oldu: Soner Sarıkabadayı şaşkınlığı sürüyor

    SONER SARIKABADAYI

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Soner SarıkabadayıAnkaragücü
    Haberler > Spor > Ankaragücü'nün yeni transferi gündem oldu: Soner Sarıkabadayı şaşkınlığı sürüyor
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