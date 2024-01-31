Fernando Santos eski öğrencisini ikna etti! Beşiktaş, Portekizli yıldızla anlaştı

Ara transfer döneminde orta sahaya henüz takviye yapamayan Beşiktaş, William Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı. Portekizli oyuncunun Fernando Santos'un ilgisine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş, orta sahadaki eksikliklere çözüm arıyor.

Transfer için düğmeye basan Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un eski gözdesini getirmeye çok yaklaştı.

Portekiz basınından Zero'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Real Betis'ten William Carvalho ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ WILLIAN CARVALHO İÇİN HAREKETE GEÇTİ

31 yaşındaki futbolcunun Fernando Santos faktöründen dolayı Beşiktaş'la anlaşma sağladığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği iddia edildi.

İspanyol ekibinin 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Beşiktaş'la pazarlıklarını sürdürdüğü ve anlaşma sağlanma ihtimalinin çok yüksek olduğu bildirildi.

Real Betis'in Portekizli futbolcunun taleplerine önem verdiği ve aldığı maaştan dolayı da ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

William Carvalho bu sezon Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 16 karşılaşmada forma şansı bulurken 3 asistlik performans ortaya koydu.

31 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'yla 80 kez sahaya çıktı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Carvalho, ülkesiyle Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Uluslar Ligi'nde de şampiyonluk sevinçleri yaşamıştı.