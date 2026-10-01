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Kültür - Sanat

Yüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı

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Yüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Başlık ResmiYüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) İznik hattı için yapılan kazı çalışması sırasında 1800 yıllık küp bulundu. Bilecik'e bağlı Osmanlı ilçesinde bulunan küp, tarihi kilisenin bahçesinde sergileniyor.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesi İznik yolu üzerinde bu yıl yapılan YHT tünel çalışması sırasında yapısı bozulmamış, 1 buçuk metre yüksekliğe, 1 metre ağız çapı olan devasa bir küp bulundu.

Yetkililer tarafından incelemeler sonrası tarihi Aya Yorgi Kilisesi bahçesinde sergilenen küp görenleri şaşırtıyor.

Yüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Başlık ResmiYüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı

"İÇİNDE GIDA ÖRNEKLERİ BULUNDU"

Küp hakkında Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök bilgi verdi.

Yüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Başlık ResmiYüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı

Özkök "Görmüş olduğunuz küp, aslında bizim yeni kazandığımız tarihi miraslarımızdan, tarihi güzelliklerimizden biri. YHT hattı çalışmalarında aslında bulduk biz bunları ve şu anda tekrardan burada Aya Yorgi Kilisesi bahçesinde diğer eserlerimiz gibi halkımıza sergiliyoruz" dedi.

İlayda Özkök, açıklamasının devamında, "İçerisinde yaptığımız karbon araştırmalarından sonra 1800 yıllık olduğunu öğrendik biz bu küplerimizin. Yörenin halkı aslında bunları buzdolabı olarak kullanmış. İçerisinden gıda örnekleri bulduk yaptığımız karbon çalışmalarında. Bizans İmparatorluğu'nda yaşayan insanlar bunu buzdolabı olarak kullanmış. Şu anda Osmaneli'nin aslında sadece bir geçiş noktası olmadığını, burada çok güzel bir şekilde doğayla insanların baş başa olduğunu biliyoruz. Osmaneli'nin aslında ne kadar ileri seviyede bir şehir olduğunu, bir yerleşim alanı olduğunu bulduğumuz küpler sayesinde öğrenmiş olduk" dedi.

Yüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Başlık ResmiYüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Yüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Başlık ResmiYüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Yüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Başlık ResmiYüksek Hızlı Tren hattı kazısından 1800 yıllık tarih çıktı
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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