Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İranlı minyatür sanatçısı Fatemeh Seba Jafari’nin Türk ve İran minyatür sanatlarını sentezlediği eserleri sergiye taşındı. Jafari’nin “Minyatürün 21’inci Yüzyıla Yolculuğu Sergisi” Bağımsız Sanat Vakfı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı Jafari, eserlerinde Türk kültürüne ait Dede Korkut masalları, Mevlâna Celâleddin Rumi şiirleri ve Mantıku’t-Tayr anlatımlarından ilham aldığını söyledi. Minyatür sanatında alışılanın dışına çıkarak büyük tablolar çalıştığını dile getiren Jafari, sanatın hiçbir kalıba sığmayacağına dikkat çekerek “Büyük ebatlarda çalıştım, sınırları aşmak için bu yolu seçtim. Minyatürle çelişen bir şey olmasına rağmen ananevi sanatların güncele taşınmasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.