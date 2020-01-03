Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küçükçekmece Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde 8 Ocak’ta kapılarını açacak ‘Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya’yı Anlamak’ adlı sergide, şairin el çizimleri ilk defa görülecek. Sergide Devrim Erbil, Fırat Neziroğlu, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk ve Metin Üstündağ’ın da aralarında olduğu günümüz sanatçılarından 40 ismin, edebiyatçıyı ele aldığı eserler de sergilenecek. Ayrıca açılış akşamı Babazula’nın kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ve Orhan Alkaya da ortak performansları ile Süreya’nın şiirlerini müzikle buluşturacak. Fotoğraf, resim, video, enstalasyon ve seramik çalışmalarının yer aldığı isimli sergi, 9 Şubat’a kadar açık kalacak.