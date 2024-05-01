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Paul Auster hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Paul Auster hayatını kaybetti

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

Bir süredir kanser tedavisi gören dünyaca ünlü yazar Paul Auster 77 yaşında hayatını kaybetti. 

New York Üçlemesi de dahil olmak üzere yayımlanmış toplam 34 kitabı bulunan Paul Auster, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Arkadaşı ve yazar Jacki Lyden Guardian'a, yazarın salı günü akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

PAUL AUSTER KİMDİR?

Paul Auster, 1947’de ABD’nin New Jersey eyaletinde, Newark’ta doğdu. Daha 12 yaşındayken, önemli bir çevirmen olan amcasının kitaplarını okuyarak edebiyata büyük bir ilgi duymaya başladı.

Columbia Üniversitesi’nde Fransız, İngiliz ve İtalyan edebiyatı okuduktan sonra dört yıl kadar Fransa’da yaşadı, Fransız yazarlardan çeviriler yaptı. 20. yüzyıl Fransız şiiri üstüne önemli bir antoloji hazırladı. İlk kez 1987’de New York Üçlemesi adlı yapıtıyla büyük ilgi gördü.

Daha sonra Ay Sarayı, Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde, Leviathan, Şans Mü-ziği, Timbuktu, Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu, Brooklyn Çılgınlıkları, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam ve Sunset Park romanları, Yalnızlığın Keşfi adlı anı-romanı, Kırmızı Defter adlı öykü kitabı ve Kış Günlüğü adlı anı kitabı birbirini izledi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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