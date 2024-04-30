Mavinin hayranıyım! İlkokul gezisinde gördüğü çini sanatı için yarım asırdır çalışıyor

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Sanatseverler için "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi

Sanatseverler için "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi

Yaklaşık yarım asırdır mavi beyaz renklerle bezediği çini eserlerinde Osmanlı motiflerini yaşatan Arif Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı olarak eser üretmeye devam ediyor. 59 yaşındaki Dönmez, ilkokul gezisiyle değişen hayatını anlattı.

Kütahya'da tarihi evlerin bulunduğu Germiyan Sokağı'ndaki Kültür ve Sanat Evi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dönmez, çini çamuruyla şekillendirilmiş başta vazo, tabak, karo olmak üzere çeşitli objeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Motiflerin çizilmesi ve boyaması işleminin ardından Dönmez'in yaptığı eserler, camla sırlandıktan sonra 900 ila 1200 derece ısıdaki fırınlarda ateşle buluşturuluyor.

HER ŞEY BİR GEZİYLE BAŞLADI

Ortaokula başladığında seçmeli dersler arasında bulunan çini bölümünü tercih ettiğini anlatan Dönmez, "İlkokul yıllarımda tanıştığım çini sanatını 45 yıldan beri sürdürüyorum. Asıl mesleğim torna ve tesviye olmasına rağmen bu sanatı hiç bırakmadım. İkinci meslek olarak bu sanatı bugüne kadar sürdürdüm." diyor.

YAKLAŞIK 800 ESER YAPTI

Torna ve tesviye alanında çalıştığı işletmeden emekli olduktan sonra bu sanata daha çok zaman ayıran Dönmez, çeşitli boyutlarda yaklaşık 800 eser yaptığını anlatıyor.

"Eserlerimin çoğunu sattım. Eserlerimin birçoğu İstanbul'daki çini satış mağazaları aracılığıyla başta Arap ülkeleri olmak üzere yurt dışına gönderildi. Elimde yaklaşık 150 çini eserim bulunuyor. Yapmaya devam ediyorum. İnşallah gelecek yıl ilk şahsi sergimi açmayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

"MAVİ VE BEYAZIN HAYRANIYIM"

Osmanlı dönemine ait çini motifleri üzerine eserler yaptığını dile getiren Dönmez, şunları dile getirdi:

"Yaptığım eserlerde Osmanlı motiflerini kullanıyorum. Bu desenleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Ben mavi ve beyaz hayranıyım. Mavi sonsuzluk rengi, mavi beyaz eserler her ortama girdiğinizde önce size seslenen, gözünüze batan, yani size hitap eden mavi renklerdir. Onun için çini eserlerimde ağırlıklı kullandığım mavi ve beyaz renkler. Çoğunlukla eserlerimde bu renkleri kullandığım için adım mavi beyazcı olarak anılır hale geldi."

Dönmez, birçok kişiye çini sanatını öğrettiğini dile getirerek, bu sanatın yaşatılarak gelecek yüzyıllara da aktarılması gerektiğini vurguluyor.

"ÇİNİ YAPARKEN OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN UZAKLAŞIYORUM"

Çini yaparken bir terapi gibi insanın olumsuz düşüncelerden uzaklaştığına söyleyen Dönmez, "Çini yaparken bu dünyadan uzaklaşıyorum. Farklı bir ruh haline bürünüyorum. Kötü düşünceleri aklımdan çıkarıyorum. Atölyeme bir gün gelmesem özlüyorum. Vaktimin büyük kısmını burada geçiriyorum." ifadelerini kullanıyor.

Dönmez, çini sanatını son nefesine kadar sürdürecek.