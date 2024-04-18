Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İran'lı sanatçı Sayna Soleimanpour "saynarte" hayatı ve biyografisi

İran'lı sanatçı Sayna Soleimanpour "saynarte" hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;lı sanatçı Sayna Soleimanpour &quot;saynarte&quot; hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da içinde yer aldığı "Life in Plastic" sergisinin sanatçısı Sayna Someimanpour'un kimdir, nereli, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Sayna Soleimanpour Instagram'daki adıyla "saynarte" adlı sanatçının oluşturduğu fotoğraf sergisi ve Uraz Kaygılaroğlu'nun da içinde bulunduğu verdiği pozlar gündem oldu. 

Aynı zamanda Uraz Kaygılaroğlu'nun kız arkadaşı olan Sayna Soleimanpour'un hayatı, biyografisi ve nereli olduğuna dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Sayna Soleimanpour, 1996 yılında İran Tebriz'de doğdu.

Resim eğitimini 2010-2014 yılları arasında Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde aldı. 

2014 yılında üniversite eğitimini almak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'ne girdi. 

2019 yılında 3. sınıftayken aynı fakültenin Fotoğrafçılık Bölümü'ne geçiş yaptı. Sayna Soleimanpour "saynarte" hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Soleimanpour, 2021 yılında Mamut Art Project, 2022 yılında The Exposuere Photography (Louvre Müzesi) ve Kesişme VII sergilerini açtı. 

Sergileri genellikle kendini çeşitli kompozisyonlar içinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor. 

Son olarak 2024 yılında "Life in Plastic" sergisiyle gündeme geldi. 

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Soruşturma büyüyor! Para kuleleri 11 kişiye uzandı41 ilde zehir tacirlerine operasyon: 268 şüpheli yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
18 nisan Tokat Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okullar tatil - Haberler18 nisan Tokat Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okullar tatilFenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacak - HaberlerFenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacakİstanbul’da sıcaklık 10 derece düşecek - Haberlerİstanbul’da sıcaklık 10 derece düşecekSandık Kokusu Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel hakkında - HaberlerSandık Kokusu Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel hakkındaParis Olimpiyatları'na temsilcimiz tekvandocu Merve Dinçel'in hayatı, yaşı ve biyografisi - HaberlerParis Olimpiyatları'na temsilcimiz tekvandocu Merve Dinçel'in hayatı, yaşı ve biyografisiManchester City-Real Madrid maçı 1-1’lik eşitlikle sona erdi! Real Madrid penaltı atışları sonucu yarı finale yükseldi - HaberlerManchester City-Real Madrid maçı 1-1’lik eşitlikle sona erdi! Real Madrid penaltı atışları sonucu yarı finale yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...