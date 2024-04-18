İran'lı sanatçı Sayna Soleimanpour "saynarte" hayatı ve biyografisi

Son günlerde ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da içinde yer aldığı "Life in Plastic" sergisinin sanatçısı Sayna Someimanpour'un kimdir, nereli, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Sayna Soleimanpour Instagram'daki adıyla "saynarte" adlı sanatçının oluşturduğu fotoğraf sergisi ve Uraz Kaygılaroğlu'nun da içinde bulunduğu verdiği pozlar gündem oldu.

Aynı zamanda Uraz Kaygılaroğlu'nun kız arkadaşı olan Sayna Soleimanpour'un hayatı, biyografisi ve nereli olduğuna dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Sayna Soleimanpour, 1996 yılında İran Tebriz'de doğdu.

Resim eğitimini 2010-2014 yılları arasında Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde aldı.

2014 yılında üniversite eğitimini almak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'ne girdi.

2019 yılında 3. sınıftayken aynı fakültenin Fotoğrafçılık Bölümü'ne geçiş yaptı.

Soleimanpour, 2021 yılında Mamut Art Project, 2022 yılında The Exposuere Photography (Louvre Müzesi) ve Kesişme VII sergilerini açtı.

Sergileri genellikle kendini çeşitli kompozisyonlar içinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Son olarak 2024 yılında "Life in Plastic" sergisiyle gündeme geldi.