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Bir fotoğraf sergisi için verdiği pozlar sebebiyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir fotoğraf sergisi için verdiği pozlar sebebiyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu hakkında

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Geçtiğimiz gün sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar sebebi ile tepki toplayan Uraz Kaygılaroğlu hakkında merak edilen birçok konu oldu. Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu sergi olayı nedir? İşte tüm merak edilenler...

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Sergide başı kesik bir kadının yer aldığı fotoğraflar, kullanıcılar arasında büyük tartışma oluşturdu. Tepkilerin odağında bulunan Kaygılaroğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaparak özür diledi. İşte detaylar...

Bir fotoğraf sergisi için verdiği pozlar sebebiyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu hakkında - 1. Resim

URAZ KAYGILAROĞLU SERGİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Bir fotoğraf sergisi için verdiği pozlar sebebiyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu hakkında - 2. ResimURAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Balıkesir kökenli olan Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Kariyerine gençlik dizilerinde oyunculuk yaparak başlayan Kaygılaroğlu, çeşitli yapımlarda önemli roller üstlenmiştir. Pis Yedili, Eski Hikaye, Baba Candır, Sefirin Kızı gibi dizilerde rol alan oyuncu, aynı zamanda birçok bilgi yarışmasının da sunuculuğunu yapmıştır.

2014 yılında Melis İşiten'le evlenen Kaygılaroğlu'nun bu evliliğinden Ada adında bir kızı vardır. Ancak çift, 2019 yılında boşanmıştır. Şu anda ise Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandırmaktadır.

Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraf sergisine verdiği destek ve sonrasındaki özür açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Oyuncunun bu olayla birlikte sanat ve toplumsal duyarlılık arasındaki ince çizgiyi gözler önüne sermesi dikkat çekmiştir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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