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    • Haberler > Kültür - Sanat > Sanatseverler için "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi

    Sanatseverler için "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Sanatseverler için &quot;Lalenin Çini ile Dansı&quot; sergisi
    Sergi, İstanbul, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çini ustası İsmail Yiğit'in "Lalenin Çini ile Dansı" adlı sergisi, İstanbul'daki Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

    Müze'den yapılan açıklamaya göre, 250'den fazla eserin yer alacağı sergide, İsmail Yiğit tarafından elde üretilen objeler, tabaklar, panolar bulunuyor.

    Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra sanatçı tarafından 41 yıl boyunca üretilen, yurt içi ve dışında çeşitli malikanelerde, villalarda, camilerde, mabetlerde, hamamlarda yer alan duvar çini süslemelerinin örnekleri de beğeniye sunulacak.

    İsmail Yiğit'in etkinliğe özel Türkiye ve Japonya'nın milli sembolü lale ve sakura çiçeklerinin yer aldığı bir koleksiyon da hazırladığı sergi, 1 Nisan - 15 Mayıs'ta görülebilecek.​​​​​​​

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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