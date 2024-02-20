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    • Haberler > Kültür - Sanat > Cakarta’da Osmanlı sergisi! Yunus Emre Enstitüsü 5 asırlık Endonezya ilişkilerine ışık tutuyor

    Cakarta’da Osmanlı sergisi! Yunus Emre Enstitüsü 5 asırlık Endonezya ilişkilerine ışık tutuyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Cakarta’da Osmanlı sergisi! Yunus Emre Enstitüsü 5 asırlık Endonezya ilişkilerine ışık tutuyor
    Yunus Emre Enstitüsü, Sergi, Endonezya, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Endonezya'nın başşehri Cakarta'da bulunan temsilcilik tarafından "5 Asırda Osmanlı-Endonezya İlişkileri" başlıklı sergi açıldı.

    Yunus Emre Enstitüsü dünyanın çeşitli noktalarında kültürel faaliyetlere devam ediyor. "5 Asırda Osmanlı-Endonezya İlişkileri" sergisiyle Cakarta'da yüzyıllara dayanan münasebetlere ışık tutuldu.

    1567 yılından 1920 yılına kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtan yaklaşık 110 arşiv belgesi, Osmanlı Türkçesinden Endonezya diline tercüme edilerek tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

    Cakarta Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen serginin açılışına Türk kurumlarının temsilcileri, Endonezya'daki kuruluşlardan ve Endonezya Devlet Arşivleri Kurumundan üst düzey yetkililer, tarih meraklıları ve davetliler katıldı.

    Serginin yıl boyunca Cakarta'da farklı yerlerde yapılması planlanıyor.

    360 YILA IŞIK TUTUYORUZ

    Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Cemal Şahin, burada Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması adına hayata geçirdikleri faaliyetlerle önemli bir mesafe kat ettiklerini belirtti.

    Şahin, "Bundan sonraki süreçte iki ülkenin ortak kültürel unsurlarına vurgu yapmak amacıyla faaliyetlerimizi daha farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Sergimizde Osmanlı ve Endonezya ilişkilerinin 360 yıla yakın geçmişine ışık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Faaliyetlerinde alanında öncü isimleri ve tarihe ilgi duyan Endonezyalıları ağırlama fırsatı bulduklarını kaydeden Şahin, "Sergimizi 1000'den fazla kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz, Osmanlı Devleti'nin Endonezya'ya yaptığı yardımları ilk defa orijinal vesikalarla müşahede etme fırsatı buldular. Bu değerli çalışmayı daha somut ve kalıcı hale getirmek adına yıl sonunda Osmanlı ve Endonezya ilişkilerine dair tüm belgelerin yer aldığı bir kitap yayımlamayı planlıyoruz." 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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