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    Taksim Camii'nde "Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri" tezhip sergisi

    Kaynak: İHA / Düzenleyen:

    “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi” Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergiden elde edilen gelirler Gazze'ye bağışlanacak.

    Taksim Camii&#039;nde &quot;Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri&quot; tezhip sergisi
    Kültür - Sanat Haberleri  / İHA

    Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nın 15 Temmuz Derneği ve TDV KAGEM İstanbul Şubesi iş birliğiyle düzenlediği “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

    Serginin açılışında konuşan Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Z. Altan Elmas, İsrail’in 99 gündür dünyanın gözü önünde büyük bir katliama imza attığını belirterek “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Tezhip Sergisi ile sanatın etkileyici ve inşa edici gücünden faydalanarak bu zulme karşı farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

    Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilerin yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla hayata geçirilen sergide  “Müzehhibe Hacer Sönmez, Öğrencileri ve Gönül Dostları” grubuna ait eserler yer alıyor. 44 sanatçının yer aldığı gruba ait tablolardan elde edilecek tüm gelir Gazze'ye ulaştırılacak. Sergi 28 Ocak’a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İHA
    Haberler > Kültür - Sanat > Taksim Camii'nde "Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri" tezhip sergisi
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