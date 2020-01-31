Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Londra, Paris, Kyoto ve New York’un ardından beşinci durak olan Roma’nın tarihî şehir merkezinde yer alan Trastevere Müzesinde İtalyan sanatseverlerle buluşan serginin ana eksenini, 2018’de ölen Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturuyor. Sergide, Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brgitte Bardot’tan Sophia Loren’e uzanan Güler’in çektiği portreler seçkisi de yer alıyor. Sergi, 3 Mayıs’a kadar tarihî Trastevere Müzesinde sanatseverleri ağırlayacak.