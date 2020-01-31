Murat Öztekin - Londra, Paris, Kyoto ve New York’un ardından beşinci durak olan Roma’nın tarihî şehir merkezinde yer alan Trastevere Müzesinde İtalyan sanatseverlerle buluşan serginin ana eksenini, 2018’de ölen Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturuyor. Sergide, Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brgitte Bardot’tan Sophia Loren’e uzanan Güler’in çektiği portreler seçkisi de yer alıyor. Sergi, 3 Mayıs’a kadar tarihî Trastevere Müzesinde sanatseverleri ağırlayacak.
Ara Güler’in son durağı Roma!
31.01.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 04:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığınca, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerini dünyanın önemli şehirlerine taşımak üzere gerçekleştirilen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”, bu defa İtalya’nın başkenti Roma’da açıldı.
Etiketler : ara güler,
678433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/678433.aspx
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