Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapı denetim elemanlarının teknik ve hizmet içi eğitiminin İstanbul pilot bölge olmak üzere gerçekleştirileceğini dile getiren Ersoy "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliği içinde sertifikasyon eğitimine geçeceğiz. Yüklenici, alt yüklenici, işçiler ve ustalar bir sertifika eğitimi almadan eski eserde çalışamayacak. Alçılamayı, çini işini, ahşabı ve eski eserin restorasyonunda kullanılan bütün kollarla, sanatlarla ilgili kısımda ciddi bir eğitimden geçecekler. Bu eğitimi alanlar ancak eski eser restorasyonunda çalışabilecek. Ekim ayından sonra bunu işleme koyacağız" dedi.