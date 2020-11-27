Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde de sanatçıların desteklenmesinin hedeflendiği yarışmada, bin 347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Başvuru ve seçici kurul değerlendirmesinin https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden çevirim içi olarak yapıldığı yarışmada ödüller 4 ayrı kategoride dağıtıldı.

"İnsan ve Yaşam" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Tarihi Yapılar" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Deneysel Çalışmalar" kategorisinde 3 başarı ile 15 sergileme, "Patara" kategorisinde de 3 başarı ile 20 sergileme ödülünün verileceği yarışmada, eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 139 bin 800 lira olacak.



Yarışmanın seçici kurulu

Sergiye layık görülen 85 fotoğrafın, askı listesi sonucunda seçici kurulun ortak kararı ile belirlendiği 19. Devlet Fotoğraf Yarışması'nda 601 katılımcının başvurusu kabul edildi.

Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan Seçici Kurul’da fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Reha Bilir, Celal Gezici ile Prof. Dr. Mete Çamdereli ve Bakanlık temsilcisi olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç yer aldı.

Ödüller

İNSAN VE YAŞAM

BAŞARI ÖDÜLÜ - ESER ADI

Ali MERMETAŞ - Yufka

Yılmaz KARACA - Koyun Atlatma

Meriç AKTAR - Çömlek Ustası

SERGİLEME

Servet ÇINAR - Son demler

Ufuk TURPCAN - Biber Kurutma

Murat DOĞAN - Patoz Zamanı

Faysal KANBER - Çoban

Erdal TÜRKOĞLU - Ateşle Dans Edenler

Soyer ÖZGÜR - Çocuk ve Oyun

Hüseyin TÜRK - Gölde Maç Keyfi

Yavuz GÖRÜR - Köy'de Çocuk Olmak

Mesut ÖZDER - Güne Bakış

Aycan AYDOĞAN - Çocuklar

Merve BULDUK - Berber

Sebahat Nur Elif ALSARAN - Kundura Tamircisi

Sema MERMERTAŞ - -Kabak

Tuna AKÇAY - Simitçi Vakıf

Ali ASLAN - Hayat

Kadir ÇİVİCİ - Siluet

İlham KAZDAL - Yaşamın İçinde Selfie

Yüksel AÇIKGÖZ - Nilüfer Bahçesi

Ahmet Fatih SÖNMEZ - Soğuk Hayat

TARİHİ YAPILAR

BAŞARI ÖDÜLÜ ESER ADI

Ahmet Fatih SÖNMEZ İshakpaşa Sarayı

Mehmet ÇAKIR Laodikya da Sütunlar ve Gökdoǧan

Ufuk SALUR Zilkale

SERGİLEME

Volkan KARAGÜLLEOĞLU - Roma Hamamı

Oğuz İPÇİ - Ara'nın Kedileri

Haluk Arda OSKAY - Hala Ayakta

Orhan TANHAN - Akdamar Adası ve Kilisesi

Seyit KONYALI - Köprü

İsmail TÜTÜN - 004027

Muhammet Ali AKYILDIZ - Sirkeci Garı

Hacer TURGUT - Blaundus ta Samanyolu

Halil SOYTÜRK - Geçmişin İzleri

Ahmet ASLAN - Harran Evleri

Seyran KARTAL - Hasankeyf

Ali İhsan ÖZTÜRK - Varda Köprüsü

Mustafa CEBECIOĞLU -Kilistra

Yalçın ÇİFÇİ - Balıkçı Kadınlar

Mustafa ÖZKAN - Aziziye Camii

Mustafa ZENGİN - Taşköprü

Yusuf DÜNDAR - Pamukkale Antik Kent

Musa TALAŞLI - İshak Paşa Sarayı

Turhan ÜLGÜDÜR - Selimiye camii Altın saat

DENEYSEL ÇALIŞMA

BAŞARI ÖDÜLÜ - ESER ADI

Fatih ÇİNDEMİR - Ataya saygı

İlham KAZDAL - İstanbul'un Simgesi

Cihan Barış BUDAK - Son Bakış

SERGİLEME

Cemal ŞAMLI - Violence

Deniz ENER - Bir Umut

Melih SULAR - Kömür karası

Ahmet Fatih SÖNMEZ - Evde Kal

Mesut ÖZDER - Kelebek

Hüseyin OPRUKLU - Yalnız

Haluk Arda OSKAY - Longoz

Hüseyin TÜRK - Blokaj

Bülent SUBERK - Saat Tamircisi

Ali Riza İZGİ - Direniş

Musa Can ÖZDER - Uçmakdere

Barış IŞIKPUNAR - Konak

Ezgi ŞEN - Kadın

Başaran DİLEK - Kavuşma

Hamit Onur UYGUN - Karma

PATARA

BAŞARI ÖDÜLÜ - ESER ADI

Halil SOYTÜRK - Antik Tiyatro

Yüksel AÇIKGÖZ - Keşif

Hüseyin CAN - Tiyatro yapısı

SERGİLEME

Ali İhsan ÖZTÜRK - Yörük develeri

Nazım TETİK - Çiçekli Kapı

Belma ARSLAN - Patara

Zöhre YÜKSEL - Yelkenli

Özgür ŞAHİN - Patara Yansıması

Hakan GÜMÜŞ - Patara'da Gece

Melek KAYA - Kum Tepeleri

Salim YÖRÜK - Tarihe Giriş

Reyhan TÜRK - Patara

Çağrı SELEK - Sonsuz Patara

Veysel KAYA - Kum Tepeleri

Ali GÜVEN - Patara’da Günbatımı

Haluk Arda OSKAY - Panoramik Patara

Özgür SEÇMEN - Xanthos

Mustafa DEMİRBAŞ - Hayat Çizgisi

Veli DÖLEK - Giriş Kapısı

Doğan BİLİCİ - Kumlar

Beytullah ELES - Patara

Hacı Emre POLAT - Patara Kum Tepeleri

Duran TIRAŞ - Yalnızlık