Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde de sanatçıların desteklenmesinin hedeflendiği yarışmada, bin 347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü.
Başvuru ve seçici kurul değerlendirmesinin https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden çevirim içi olarak yapıldığı yarışmada ödüller 4 ayrı kategoride dağıtıldı.
"İnsan ve Yaşam" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Tarihi Yapılar" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Deneysel Çalışmalar" kategorisinde 3 başarı ile 15 sergileme, "Patara" kategorisinde de 3 başarı ile 20 sergileme ödülünün verileceği yarışmada, eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 139 bin 800 lira olacak.
Yarışmanın seçici kurulu
Sergiye layık görülen 85 fotoğrafın, askı listesi sonucunda seçici kurulun ortak kararı ile belirlendiği 19. Devlet Fotoğraf Yarışması'nda 601 katılımcının başvurusu kabul edildi.
Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan Seçici Kurul’da fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Reha Bilir, Celal Gezici ile Prof. Dr. Mete Çamdereli ve Bakanlık temsilcisi olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç yer aldı.
Ödüller
İNSAN VE YAŞAM
BAŞARI ÖDÜLÜ - ESER ADI
Ali MERMETAŞ - Yufka
Yılmaz KARACA - Koyun Atlatma
Meriç AKTAR - Çömlek Ustası
SERGİLEME
Servet ÇINAR - Son demler
Ufuk TURPCAN - Biber Kurutma
Murat DOĞAN - Patoz Zamanı
Faysal KANBER - Çoban
Erdal TÜRKOĞLU - Ateşle Dans Edenler
Soyer ÖZGÜR - Çocuk ve Oyun
Hüseyin TÜRK - Gölde Maç Keyfi
Yavuz GÖRÜR - Köy'de Çocuk Olmak
Mesut ÖZDER - Güne Bakış
Aycan AYDOĞAN - Çocuklar
Merve BULDUK - Berber
Sebahat Nur Elif ALSARAN - Kundura Tamircisi
Sema MERMERTAŞ - -Kabak
Tuna AKÇAY - Simitçi Vakıf
Ali ASLAN - Hayat
Kadir ÇİVİCİ - Siluet
İlham KAZDAL - Yaşamın İçinde Selfie
Yüksel AÇIKGÖZ - Nilüfer Bahçesi
Ahmet Fatih SÖNMEZ - Soğuk Hayat
TARİHİ YAPILAR
BAŞARI ÖDÜLÜ ESER ADI
Ahmet Fatih SÖNMEZ İshakpaşa Sarayı
Mehmet ÇAKIR Laodikya da Sütunlar ve Gökdoǧan
Ufuk SALUR Zilkale
SERGİLEME
Volkan KARAGÜLLEOĞLU - Roma Hamamı
Oğuz İPÇİ - Ara'nın Kedileri
Haluk Arda OSKAY - Hala Ayakta
Orhan TANHAN - Akdamar Adası ve Kilisesi
Seyit KONYALI - Köprü
İsmail TÜTÜN - 004027
Muhammet Ali AKYILDIZ - Sirkeci Garı
Hacer TURGUT - Blaundus ta Samanyolu
Halil SOYTÜRK - Geçmişin İzleri
Ahmet ASLAN - Harran Evleri
Seyran KARTAL - Hasankeyf
Ali İhsan ÖZTÜRK - Varda Köprüsü
Mustafa CEBECIOĞLU -Kilistra
Yalçın ÇİFÇİ - Balıkçı Kadınlar
Mustafa ÖZKAN - Aziziye Camii
Mustafa ZENGİN - Taşköprü
Yusuf DÜNDAR - Pamukkale Antik Kent
Musa TALAŞLI - İshak Paşa Sarayı
Turhan ÜLGÜDÜR - Selimiye camii Altın saat
DENEYSEL ÇALIŞMA
BAŞARI ÖDÜLÜ - ESER ADI
Fatih ÇİNDEMİR - Ataya saygı
İlham KAZDAL - İstanbul'un Simgesi
Cihan Barış BUDAK - Son Bakış
SERGİLEME
Cemal ŞAMLI - Violence
Deniz ENER - Bir Umut
Melih SULAR - Kömür karası
Ahmet Fatih SÖNMEZ - Evde Kal
Mesut ÖZDER - Kelebek
Hüseyin OPRUKLU - Yalnız
Haluk Arda OSKAY - Longoz
Hüseyin TÜRK - Blokaj
Bülent SUBERK - Saat Tamircisi
Ali Riza İZGİ - Direniş
Musa Can ÖZDER - Uçmakdere
Barış IŞIKPUNAR - Konak
Ezgi ŞEN - Kadın
Başaran DİLEK - Kavuşma
Hamit Onur UYGUN - Karma
PATARA
BAŞARI ÖDÜLÜ - ESER ADI
Halil SOYTÜRK - Antik Tiyatro
Yüksel AÇIKGÖZ - Keşif
Hüseyin CAN - Tiyatro yapısı
SERGİLEME
Ali İhsan ÖZTÜRK - Yörük develeri
Nazım TETİK - Çiçekli Kapı
Belma ARSLAN - Patara
Zöhre YÜKSEL - Yelkenli
Özgür ŞAHİN - Patara Yansıması
Hakan GÜMÜŞ - Patara'da Gece
Melek KAYA - Kum Tepeleri
Salim YÖRÜK - Tarihe Giriş
Reyhan TÜRK - Patara
Çağrı SELEK - Sonsuz Patara
Veysel KAYA - Kum Tepeleri
Ali GÜVEN - Patara’da Günbatımı
Haluk Arda OSKAY - Panoramik Patara
Özgür SEÇMEN - Xanthos
Mustafa DEMİRBAŞ - Hayat Çizgisi
Veli DÖLEK - Giriş Kapısı
Doğan BİLİCİ - Kumlar
Beytullah ELES - Patara
Hacı Emre POLAT - Patara Kum Tepeleri
Duran TIRAŞ - Yalnızlık