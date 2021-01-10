Bu fiyata anlaşma sağlanmışken gerçek kimliği bilinmeyen meşhur sokak ressamı Banksy’nin evin duvarına resim yapmasıyla işler değişti. Koronavirüsle ilgili resim sonrası evin değeri bir anda 5 milyon sterline çıktı. Satışı durduran Aileen, yeni bir fiyat belirleyecek. Banksy, 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle tanınıyor. Banksy, sanatçının ismi değil, eserlerinde kullandığı imzasıdır.
Banksy resim yaptı, evin fiyatı 300.000’den 5 milyon sterline fırladı
10.01.2021 - 12:10 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Bristol şehrinde Aileen Martin isimli şahıs, evini civardaki emsallerine bakarak 300.000 sterlinden (Yaklaşık 3.000.000 TL) satışa çıkardı.
Etiketler : bansky,ev,ingiltere,
758908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/758908.aspx
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