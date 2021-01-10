Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu fiyata anlaşma sağlanmışken gerçek kimliği bilinmeyen meşhur sokak ressamı Banksy’nin evin duvarına resim yapmasıyla işler değişti. Koronavirüsle ilgili resim sonrası evin değeri bir anda 5 milyon sterline çıktı. Satışı durduran Aileen, yeni bir fiyat belirleyecek. Banksy, 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle tanınıyor. Banksy, sanatçının ismi değil, eserlerinde kullandığı imzasıdır.